Investigan en Panamá desaparición de chef mexicano en zona turística

El mexicano de 41 años trabajaba como chef en una cadena hotelera de Coclé; su familia perdió contacto desde hace dos semanas.

Por EFE

Septiembre 11, 2025 11:36 a.m.
A
Investigan en Panamá desaparición de chef mexicano en zona turística

Ciudad de Panamá, 11 sep (EFE).- La Fiscalía de Panamá informó este jueves que investiga la desaparición del ciudadano mexicano César Gustavo Estrada Zúñiga, de 41 años, quien laboraba como chef en una reconocida cadena hotelera en la provincia costera de Coclé.

La dependencia detalló que la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Regional de Coclé abrió una investigación por el delito contra la vida e integridad personal, tras recibir una nota de la Fiscalía Superior de Asuntos Internacionales.

Según el testimonio de la madre del desaparecido, una sobrina en México sostuvo la última comunicación con él hace aproximadamente dos semanas, sin que desde entonces se tenga noticia alguna de su paradero.

Estrada llevaba varios años en Panamá y trabajaba en un resort turístico sobre el Pacífico, al oeste de la capital, donde operan varias cadenas internacionales.

La Fiscalía panameña pidió a la ciudadanía aportar cualquier información que ayude a localizar al mexicano, bajo la premisa de que será tratada con estricta confidencialidad.

