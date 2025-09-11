Nuevos hallazgos del Perseverance

CABO CAÑAVERAL, Florida.- El explorador Perseverance de la NASA en Marte ha descubierto rocas en un canal de río seco que podrían contener signos potenciales de vida microscópica antigua, informaron los científicos.

Subrayaron que se necesita un análisis a profundidad de la muestra que reconoció el Perseverance —idealmente en laboratorios en la Tierra— antes de llegar a cualquier conclusión.

Aunque reconoció que el análisis más reciente “ciertamente no es la respuesta final”, Nicky Fox, jefa de la misión científica de la NASA, dijo que es “lo más cerca que hemos estado de descubrir vida antigua en Marte”.

Recorriendo Marte desde 2021, el rover no tiene la capacidad directa para detectar vida, pasada o presente. En su lugar, lleva un taladro para penetrar en las rocas, y tubos para contener las muestras recogidas de lugares considerados más adecuados para albergar vida hace millas de millones de años. Las muestras están esperando a ser enviadas de regreso a la Tierra, un ambicioso plan que se encuentra suspendido mientras la NASA busca opciones más baratas y rápidas.

Llamándolo un “descubrimiento emocionante”, un par de científicos que no participaron en el estudio —Janice Bishop y Mario Parente — señalaron rápidamente que los procesos no biológicos podrían ser responsables.

“Esa es parte de la razón por la que no podemos llegar tan lejos como para decir: ‘¡Ajá, esta es una prueba positiva de vida!’”, dijo el investigador Joel Hurowitz, de la Universidad de Stony Brook. “Todo lo que podemos decir es que una de las posibles explicaciones es la vida microbiana, pero podría haber otras formas de crear este conjunto que vemos”.