Irán abre fuego y toma dos buques en estrecho de Ormuz

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Irán abrió fuego el miércoles contra tres buques en el estrecho de Ormuz e incautó dos de ellos. Los ataques se produjeron un día después de que el presidente estadounidense Donald Trump prorrogara un alto el fuego mientras mantenía el bloqueo de los puertos iraníes.

El enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán ha estrangulado casi todas las exportaciones a través del estrecho, por el que en tiempos de paz transita el 20% del petróleo del mundo. Medios iraníes dijeron que la Guardia Revolucionaria trasladaba los dos buques a Irán, lo que marcó una nueva escalada, aunque la Casa Blanca dijo que las incautaciones no violaron los términos del alto el fuego.

El conflicto ha hecho que los precios de la gasolina se disparen mucho más allá de la región y ha elevado el costo de los alimentos y de una amplia gama de productos. El precio del crudo Brent, el estándar internacional, superó los 100 dólares por barril, lo que supone un aumento del 35% respecto a los niveles previos a la guerra, pero los mercados bursátiles aún parecen restarle importancia.

El comisario de Energía de la Unión Europea, Dan Jørgensen, advirtió de un impacto duradero para los consumidores y las empresas, comparando la crisis con otras grandes crisis energéticas del último medio siglo. Dijo que la interrupción le cuesta a Europa alrededor de 500 millones de euros (600 millones de dólares) cada día.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Irán se mantiene firme en un aparente toma y daca con EEUU

Medios iraníes dijeron que los buques MSC Francesca y Epaminondas estaban siendo escoltados a Irán. Estados Unidos había incautado anteriormente dos buques iraníes mientras debían celebrarse las conversaciones de alto el fuego en Pakistán.

Technomar, la empresa gestora del Epaminondas, registrado en Liberia, dijo que fue "abordado y atacado a tiros por una lancha cañonera tripulada" frente a la costa de Omán. Señaló que el puente del buque resultó dañado.

Un segundo buque de carga fue atacado a tiros horas después, sin informe de daños, aunque la embarcación quedó entonces detenida en el agua. No se reportaron heridos entre la tripulación de ninguno de los dos buques. Panamá condenó lo que calificó como la "incautación ilegal" del MSC Francesca, con bandera panameña, y dijo que representaba un grave ataque a la seguridad marítima.

La Guardia Revolucionaria atacó un tercer buque, identificado como el Euphoria, que quedó "varado" en la costa iraní, reportó la prensa iraní sin dar más detalles.

Que Irán tomara el control de los dos buques no violó los términos de la tregua porque "estos no eran buques estadounidenses ni israelíes, eran dos buques internacionales", dijo a Fox News Channel la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Ha habido más de 30 ataques contra buques en Oriente Medio desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra el 28 de febrero con un ataque sorpresa contra Irán. Antes de eso, el estrecho estaba abierto a todo el tráfico.

Vortexa, una firma de análisis centrada en los mercados globales de energía y fletes, dijo que ha registrado 34 movimientos de petroleros sancionados y vinculados a Irán que entraron y salieron del golfo Pérsico en la semana posterior a que Estados Unidos impusiera su bloqueo el 13 de abril.

La firma identificó 19 movimientos de salida y 15 de entrada. Se ha confirmado que seis de los movimientos de salida estaban "cargados con crudo iraní, lo que representa alrededor de 10,7 millones de barriles", dijo en un correo electrónico. No estaba claro por el momento si todos esos barriles llegaron a mercados en el extranjero.

No se sabe cuándo se reanudarán las conversaciones

La capacidad de Irán para restringir el tráfico a través del estrecho, que conduce del golfo Pérsico a los océanos abiertos, ha demostrado ser una importante ventaja estratégica.

Aunque el alto el fuego significa que los ataques aéreos estadounidenses e israelíes se han detenido en Irán y que los misiles de Teherán ya no apuntan a Israel y a Oriente Medio en general, el enfrentamiento marítimo continúa y podría escalar aún más.

Sin ningún acuerdo diplomático, los ataques probablemente disuadirán a los buques incluso de intentar pasar por el estrecho, restringiendo aún más los suministros energéticos globales.

Mohammad Bagher Qalibaf, presidente del Parlamento iraní, que se reunió con el vicepresidente estadounidense JD Vance en Pakistán a principios de este mes, dijo que un alto el fuego completo "sólo tiene sentido" si no es violado por el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes.

"Reabrir el estrecho de Ormuz es imposible con una violación tan flagrante del alto el fuego", escribió en X.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baghaei, dijo a la televisión estatal que Irán no ha decidido si participará en una nueva ronda de negociaciones con Estados Unidos. Acusó a Washington de "desprecio y falta de buena fe" en las negociaciones.

Moytabá Ferdusi Pur, jefe de la misión iraní en Egipto, dijo anteriormente a The Associated Press que ninguna delegación iría a Pakistán hasta que Estados Unidos levante su bloqueo.

En Teherán, la capital iraní, muchos lidiaban con la incertidumbre.

"Deberíamos saber dónde estamos parados. ¿Va a ser un alto el fuego, paz o la guerra va a continuar?", dijo Mashallah Mohammad Sadegh, de 59 años. "Como están las cosas actualmente, uno no sabe qué hacer".

Aumentan las víctimas en Líbano

En el sur de Líbano, tres ataques israelíes separados provocaron la muerte de al menos seis personas e hirieron a otras, informaron las autoridades locales. Israel negó haber llevado a cabo uno de los ataques y no ha comentado sobre los otros.

Los ataques se produjeron mientras los embajadores de Israel y Líbano se preparaban para una nueva reunión en Washington el jueves con miras a extender un frágil alto el fuego de 10 días que comenzó la semana pasada y que brindó una apertura para que Irán y Estados Unidos avanzaran hacia el fin de la guerra más amplia.

La Agencia Nacional de Noticias libanesa dijo que un dron israelí atacó la aldea de Jabbour, donde mató a una persona e hirió a otras dos. El ejército de Israel negó que hubiera atacado la zona.

El Ministerio de Salud de Líbano señaló que dos ataques israelíes contra la aldea de al-Tiri provocaron la muerte de tres personas, incluida una corresponsal de un periódico, e hirieron a otro periodista.

Las autoridades dijeron que el cuerpo de la periodista libanesa Amal Jalil, que trabajaba para el diario Al-Akhbar, fue sacado de entre los escombros horas después. El Ministerio de Salud de Líbano dijo que un equipo que la buscaba no pudo llegar hasta ella porque los soldados israelíes disparaban contra una ambulancia. Jalil había estado cubriendo las hostilidades entre Israel y Hezbollah desde octubre de 2023 y estaba informando durante la última guerra, dijo el periódico.

El ejército de Israel alegó que varias personas en la aldea violaron el alto el fuego y representaban un riesgo para la seguridad de sus tropas. Negó haber impedido que equipos de rescate llegaran a la zona o que ataque a periodistas.

El Ministerio de Salud libanés dijo que dos personas murieron y otras dos resultaron heridas por un ataque israelí separado contra la aldea de Yohmor.

Hezbollah lanzó cohetes contra Israel desde Líbano días después del estallido de la guerra, lo que provocó fuertes ataques de represalia y una invasión terrestre israelí. El alto el fuego que comenzó el viernes se ha visto empañado por varios ataques israelíes, y Hezbollah reivindicó su primer ataque el martes.

El presidente francés Emmanuel Macron dijo que un efectivo francés de las fuerzas de paz de la ONU que resultó herido en un ataque ocurrido el fin de semana en Líbano murió a causa de sus heridas. Otro efectivo francés falleció en el ataque del sábado, en el que la fuerza fue atacada con armas ligeras en el sur de Líbano.

Macron culpó del ataque a Hezbollah, que negó su implicación.

Desde el inicio de la guerra, al menos 3.375 personas han muerto en Irán, según las autoridades. Más de 2.290 personas han muerto en Líbano, 23 han muerto en Israel y más de una docena han muerto en Estados árabes del Golfo. Quince soldados israelíes en Líbano y 13 militares estadounidenses han muerto.