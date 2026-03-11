Irán anuncia que no participará en Mundial 2026 en EE.UU.

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — El ministro de deportes de Irán afirmó el miércoles que el país no podrá participar en el próximo Mundial de fútbol que se disputará en Norteamérica después de que Estados Unidos asesinara a su líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, en su guerra en curso.

Declaraciones del ministro de deportes de Irán

"Debido a las perversas acciones que han cometido contra Irán —nos han impuesto dos guerras en tan solo ocho o nueve meses y han asesinado y martirizado a miles de nuestros ciudadanos—, definitivamente no nos es posible participar en el Mundial", declaró Ahmad Donyamali a la televisión estatal iraní.

En el video publicado el martes, el ministro iraní de Deportes y Juventud dijo que los jugadores de la selección de su país no estarían seguros en Estados Unidos.

Preparativos y garantías de la FIFA y Estados Unidos

Irán tiene programado jugar en Inglewood, California, contra Nueva Zelanda el 15 de junio y contra Bélgica el 21, antes de terminar la fase de grupos contra Egipto en Seattle el 26. Estados Unidos organiza el torneo junto con Canadá y México del 11 de junio al 19 de julio.

La semana pasada, el presidente estadounidense Donald Trump declaró que "realmente no me importa" si Irán participa en el torneo de 48 selecciones.

Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, informó que se reunió con Trump el martes por la noche "para hablar sobre el estado de los preparativos" del torneo y recibió garantías de que se permitiría a Irán viajar a Estados Unidos.

"También hablamos sobre la situación actual en Irán y el hecho de que el equipo iraní se ha clasificado para participar en la Copa Mundial de la FIFA 2026", abundó Infantino. "Durante las conversaciones, el presidente Trump reiteró que el equipo iraní, por supuesto, es bienvenido a competir en el torneo en Estados Unidos".

Un funcionario de la Casa Blanca, que pidió el anonimato para hablar de conversaciones privadas, confirmó el mensaje de Trump a Infantino sobre la participación de Irán.

Infantino mantiene una relación estrecha con Trump, a quien le otorgó la primera edición de un premio de la FIFA por la paz. Muchos creen que el organismo rector del fútbol creó ese galardón pensando en Trump.

Los aficionados de Irán ya tenían prohibida la entrada a Estados Unidos en la primera versión de la prohibición de viajes anunciada por el gobierno de Trump.

"Todos necesitamos un evento como la Copa Mundial de la FIFA para unir a la gente ahora más que nunca", recalcó Infantino.

Añadió que agradece a Trump "por su apoyo".

A principios de esta semana, el director de operaciones de la Copa del Mundo de la FIFA dijo que el torneo es "demasiado grande" como para posponerse debido a la agitación global causada por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El director ejecutivo, Heimo Schirgi, indicó que la FIFA sigue de cerca la guerra con Irán.

"Básicamente lo tomamos día a día y en algún momento tendremos una resolución", indicó. "Y la Copa del Mundo seguirá adelante, obviamente, ¿verdad? La Copa del Mundo es demasiado grande y esperamos que todos los que se han clasificado puedan participar".

Si Estados Unidos se negara a recibir al equipo de Irán, podría arriesgarse a que la FIFA lo retire como país anfitrión del Mundial.

Eso fue lo que ocurrió con Indonesia hace tres años, cuando el país se negó a recibir a Israel para el Mundial Sub20 masculino, ocho meses después de que el equipo israelí se clasificara. La FIFA excluyó a Indonesia apenas unas semanas antes del primer partido programado y trasladó ese torneo a Argentina.