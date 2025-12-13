logo pulso
Mundo

Irán arresta a mujer Nobel de la Paz

Por AP

Diciembre 13, 2025 03:00 a.m.
A
Irán arresta a mujer Nobel de la Paz

Dubái, EAU.- Irán ordenó el arresto de Narges Mohammadi, galardonada con el Premio Nobel de la Paz afirmaron sus simpatizantes el viernes.

Una fundación que lleva su nombre indicó que fue detenida en Mashhad, a unos 680 kilómetros (420 millas) al noreste de Teherán, la capital iraquí, mientras asistía a una ceremonia en honor de un abogado de derechos humanos que recientemente fue encontrado muerto en circunstancias poco claras.

Hasta el momento, Irán no ha comentado sobre la detención de Narges Mohammadi, de 53 años de edad. No se sabe si las autoridades la devolverían inmediatamente una prisión para cumplir el resto de su condena.

Sin embargo, su detención se produce en medio de una ola de represión contra intelectuales y otras personas por parte de Teherán, mientras el país enfrenta sanciones, una economía debilitada y el temor del reinicio de la guerra con Israel. 

El arresto de Mohammadi podría aumentar la presión de Occidente en un momento en que Irán ha señalado repetidamente que quiere establecer nuevas negociaciones con Estados Unidos sobre su programa nuclear, algo que aún no ha sucedido.

Los seguidores habían advertido durante meses que Mohammadi corría el riesgo de ser enviado nuevamente a prisión tras recibir un permiso en diciembre de 2024 por preocupaciones médicas.

