Irán bombardea ruta comercial

Dubái, EAU.- Irán atacó barcos comerciales y el Aeropuerto Internacional de Dubái el miércoles, intensificando una campaña para cerrar el golfo Pérsico, a medida que aumentan las preocupaciones energéticas a nivel mundial, y mientras Estados Unidos e Israel continúan con su ofensiva sobre la República Islámica.

La respuesta de Irán al bombardeo sorpresa israelí y estadounidense de hace 12 días ha trastocado las rutas comerciales, ha estrangulado los suministros de combustible y fertilizantes que salen del golfo Pérsico, y ha amenazado el tráfico aéreo a través de una de las regiones más transitadas del mundo. Ambos bandos se han atrincherado, con la esperanza de resistir más que el otro.

Por otra parte, el Pentágono informó al Congreso que la primera semana de combates tuvo un costo de 11,300 millones de dólares, según una persona al tanto de la situación que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato a fin de discutir una sesión privada.

Según una evaluación de la inteligencia israelí, el nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, fue herido al inicio de la guerra, el día en que su padre y predecesor, el ayatolá Alí Jamenei, murió en un ataque aéreo israelí.

Ataques en todo el golfo Pérsico

En Teherán, a última hora del miércoles, testigos dijeron haber escuchado fuertes ataques, explosiones y fuego intenso de baterías antiaéreas. También pude oír el zumbido de drones sobre la zona. Una persona que conducía hacia Teherán describió cielos nublados mientras el humo de las explosiones de bombas y misiles se mezclaba en el aire con un olor a pólvora quemada y gasolina.

Por otro lado, dos drones iraníes impactaron cerca del Aeropuerto Internacional de Dubái, sede de la cabecera de larga distancia Emirates y el más concurrido del mundo para viajes internacionales. Cuatro personas resultaron heridas, pero los vuelos continuaron, informó la Oficina de Medios de Dubái.

En el puerto de Salalah, en Omán, los bomberos combatieron el miércoles un incendio en tanques de almacenamiento de combustible luego de varios días de ataques iraníes, según la Agencia de Noticias de Omán.

Desde que comenzó la guerra, se han confirmado al menos 12 incidentes relacionados con embarcaciones en y alrededor del estrecho de Ormuz.