Irán lanza misiles contra Israel y golfo pérsico pese a Trump

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Irán disparó el jueves más misiles contra Israel y algunos países del golfo Pérsico, aun cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la amenaza de Teherán estaba casi eliminada.

Los ataques de Irán a los Estados del golfo Pérsico, además del control que ejerce sobre el estrecho de Ormuz, han alterado los suministros energéticos internacionales con efectos que van mucho más allá de Oriente Medio. Esta ha resultado ser la mayor ventaja estratégica de Irán en la guerra. Reino Unido sostuvo una llamada con casi tres docenas de países sobre cómo reabrir el estrecho una vez que terminen los combates.

Trump insiste en que el estrecho puede tomarse por la fuerza, pero dijo que esa operación no le corresponde a Estados Unidos. En un discurso del miércoles dirigido a los estadounidenses, Trump animó a los países que dependen del petróleo de Ormuz a "reunir algo de valor, aunque sea con retraso" e ir a "tomarlo".

Antes de que Estados Unidos e Israel iniciaran la guerra el 28 de febrero con sus ataques contra Irán, la vía marítima estaba abierta al tráfico y el 20% de todo el petróleo comercializado en el mundo pasaba por ahí.

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Irán sigue atacando a Israel y a otros países del golfo Pérsico

Irán respondió desafiante al discurso de Trump, en el que el presidente estadounidense afirmó que la acción militar de Estados Unidos había sido tan decisiva que "uno de los países más poderosos... realmente ya no es una amenaza".

Un portavoz del ejército de Irán, el teniente coronel Ebrahim Zolfaghari, insistió el jueves en que Teherán mantiene reservas ocultas de armas, municiones e instalaciones de producción. Dijo que las instalaciones atacadas hasta ahora por los bombardeos estadounidenses son "insignificantes".

Poco antes de que Trump comenzara su discurso —en el que dijo que los "objetivos estratégicos centrales" estadounidenses "están cerca de completarse"— se escucharon explosiones en Dubái mientras sus defensas antiaéreas trataban de interceptar una andanada de misiles iraníes.

Menos de media hora después de que el presidente terminara su discurso, Israel dijo que su ejército también intentaba interceptar misiles entrantes. Las sirenas de alerta se activaron en Baréin, sede de la 5ta Flota de la Marina de Estados Unidos, inmediatamente después del discurso.

Los ataques de Estados Unidos e Israel continuaron en todo Irán el jueves, con bombardeos reportados en múltiples ciudades.

Los medios estatales iraníes informaron que los ataques contra el puente B1, que aún estaba en construcción, mataron a ocho personas e hirieron a 95. Citando a autoridades en la provincia de Alborz, reportaron que las víctimas se habían reunido bajo el puente y a lo largo de la ribera del río por el Día de la Naturaleza, que los iraníes celebran reuniéndose al aire libre.

En una publicación en X que incluía una foto de lo que parecía ser el mismo puente, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, escribió que "atacar infraestructura civil sólo transmite la derrota y el colapso moral de un enemigo en desbandada".

Trump publicó imágenes en redes sociales que, según dijo, mostraban el colapso del puente más grande de Irán y amenazó con que habrá "mucho más por venir". No estaba claro si las imágenes que compartió Trump eran del puente B1, del que se informó que era el más alto de Oriente Medio.

En Líbano —donde Israel ha lanzado una invasión terrestre— ataques israelíes han matado a 27 personas en las últimas 24 horas, informó el Ministerio de Salud.

Más de 1.900 personas han muerto en Irán durante la guerra, mientras que en Israel se reportaron 19 fallecidos. Más de dos docenas de personas han muerto en los Estados del golfo Pérsico y en Cisjordania —un territorio palestino bajo ocupación de Israel—, mientras que 13 militares estadounidense han muerto.

Más de 1.300 personas han muerto y más de 1 millón están desplazadas en Líbano. Diez soldados israelíes también han muerto allí.

Casi tres docenas de naciones hablan sobre proteger el estrecho de Ormuz

Los ataques iraníes contra alrededor de dos docenas de buques mercantes, y la amenaza de más, han detenido casi todo el tráfico en la vía marítima que conecta el golfo Pérsico con el mar abierto.

Desde el 1 de marzo, el tráfico en el estrecho ha caído un 94% en comparación con el mismo período del año pasado, según la firma de datos de transporte marítimo Lloyds List Intelligence. Se confirmó que dos barcos pagaron una cuota, dijo la firma, mientras que a otros se les permitió el paso en función de acuerdos con sus gobiernos de origen.

Para evitar Ormuz, Arabia Saudí canalizó alrededor de 1.000 millones de barriles de petróleo fuera del estrecho de Ormuz en marzo, según la firma de datos marítimos Kpler, e Irak dijo el jueves que había comenzado a transportarlo en camiones a través de Siria para sortear el estrecho.

Los 35 países que hablaron el jueves, incluidas todas las naciones del G7 excepto Estados Unidos, así como Emiratos Árabes Unidos y Baréin, firmaron el mes pasado una declaración en la que exigían que Irán deje de bloquear el estrecho.

Las conversaciones del jueves se centraron en medidas políticas y diplomáticas, pero la secretaria de Relaciones Exteriores británica, Yvette Cooper, dijo que planificadores militares de un número no especificado de países también trazarán formas de garantizar la seguridad una vez que terminen los combates, incluido un posible trabajo de limpieza de minas.

Ningún país parece dispuesto a intentar abrir el estrecho por la fuerza mientras la guerra continúa. El presidente francés, Emmanuel Macron, mientras estaba de visita en Corea del Sur, calificó una operación militar para tomar la vía marítima como "poco realista".

Pero existe la preocupación de que Irán pueda limitar el tráfico a través de la vía marítima incluso después de que cesen los ataques estadounidenses e israelíes en su contra.

Los precios del petróleo vuelven a subir

El conflicto está elevando los precios del petróleo y el gas natural, sacudiendo los mercados bursátiles, aumentando el costo de la gasolina y amenazando con encarecer una serie de productos, incluyendo los alimentos.

Los precios del petróleo se mantuvieron elevados: en 111,54 dólares por barril de crudo estadounidense, tras haberse disparado después del discurso de Trump. Eso es alrededor de un 50% más que el 28 de febrero.

Aunque el petróleo y el gas que suelen pasar por el estrecho se venden principalmente a países asiáticos, Japón y Corea del Sur son los únicos dos países de la región que se sumaron a la llamada del jueves sobre el estrecho. El suministro de combustible para aviones también se ha visto interrumpido, con consecuencias para los viajes en todo el mundo.