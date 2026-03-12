Irán responde a Donald Trump sobre su participación en el Mundial
La selección iraní cuestiona la seguridad ofrecida por el país anfitrión del Mundial.
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 12 (EL UNIVERSAL).-Irán sentenció que nadie puede excluir a su equipo
nacional de la Copa del Mundo de 2026. Menos aún porque, en palabras de la selección, el único país que debería ser apartado del torneo es aquel que funge como "anfitrión", pero no le brinda seguridad a los equipos participantes.
A través de un comunicado, el combinado iraní respondió a las advertencias del presidente estadounidense Donald Trump, después de que el mandatario declaró que Iránno debería participar en el Mundial de 2026 por "su propia vida y seguridad".
"La Copa del Mundo es un evento histórico e internacional, no de un país en individual. El equipo nacional de Irán, con una fuerza y una serie decisiva de victorias por parte de sus valientes futbolistas, fue uno de los primeros equipos en clasificar a este importante torneo", aseveró la selección.
