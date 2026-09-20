Iraníes pagan precio de la guerra: Mohammadi

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Teherán, Irán.- Los iraníes sufren debido a que la miseria económica y la represión interna no dejan "espacio para que la gente respire" tras un año y medio de guerras, declaró a The Associated Press la activista de derechos humanos más destacado del país.

Narges Mohammadi, de 54 años, galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 2023, fue liberada temporalmente de prisión por razones médicas a principios de año tras desmayarse y ser trasladada a un hospital.

Sus memorias, tituladas "A Woman Never Stops Fighting" ("Una mujer nunca deja de luchar"), fueron escritas tras las rejas, y varias partes de ellas se sacaron clandestinamente con ayuda de otras reclusas.

En una entrevista realizada por la AP el pasado viernes desde fuera de Irán, Mohammadi afirmó que los iraníes lidian con múltiples crisis derivadas de la guerra actual, del creciente peso de la presión económica y de las brutales represiones contra las protestas.

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"Lamento decirlo, pero desde el estallido de la guerra, en los últimos meses y en el último año y medio, hemos visto que la represión en la sociedad ha aumentado gravemente y ahora, con estas presiones económicas y con la represión que realmente no ha dejado espacio para que la gente respire, es la gente la que está pagando un precio extremadamente alto", afirmó.