Israel abatió ministro de inteligencia iraní en ataque nocturno

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Israel abatió el miércoles al ministro de Inteligencia de Irán como parte de su campaña contra la cúpula de la República Islámica y presuntamente atacó un yacimiento de gas natural frente a las costas iraníes, mientras la guerra aumentaba la presión sobre el sustento económico de la región: la energía.

Ataques iraníes y respuesta israelí

Irán condenó el ataque contra su enorme yacimiento de gas natural Pars Sur, mientras que el presidente iraní Masoud Pezeshkian advirtió de "consecuencias incontrolables" que "podrían envolver al mundo entero".

Irán mantuvo sus ataques contra instalaciones energéticas de sus vecinos del Golfo Pérsico —incluida una importante planta de gas natural en Qatar— mientras continuaba con sus amenazas sobre el estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del petróleo que se comercializa a nivel mundial.

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El precio del crudo aumentó otro 5% a más de 108 dólares por barril en los mercados internacionales, elevando el precio de la gasolina y otros bienes. El precio de la mezcla Brent, de referencia internacional, ha subido cerca de un 50% desde el inicio de la guerra.

Mientras el gobierno de Estados Unidos busca la manera de impulsar los suministros de petróleo y bajar los precios, el Departamento del Tesoro flexibilizó el miércoles las sanciones sobre Venezuela, anunciando que permitirá que empresas estadounidenses hagan negocios con paraestatal petrolera y gasífera de la nación sudamericana.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, prometió que se esperan "grandes sorpresas" después de que el ministro de Inteligencia de Irán, Esmail Khatib, fue abatido en un ataque nocturno. Un día antes, Israel mató al principal funcionario de seguridad iraní Alí Larijani y al jefe de la fuerza Basij de la Guardia Revolucionaria, el general Gholam Reza Soleimani.

Primeras muertes en Cisjordania y ataques en la región

Irán respondió el miércoles con una oleada de misiles contra Israel, que señaló que uno de ellos impactó en la Cisjordania ocupada, causando las primeras muertes en el territorio durante la guerra con Irán. Sin embargo, restos de proyectiles interceptados han causado daños en viviendas y negocios anteriormente.

Teherán también atacó la vasta Provincia Oriental de Arabia Saudí, donde se encuentran muchos de sus yacimientos petrolíferos, así como instalaciones en Kuwait, Bahrein y Emiratos Árabes Unidos.

Israel notificó a Estados Unidos de sus planes de atacar el enorme yacimiento marino de gas natural Pars Sur, pero no participó en la operación, indicó una persona al tanto de la situación. La persona, quien habló bajo condición de anonimato al no estar autorizada a comentar públicamente el tema, no detalló si el gobierno del presidente Donald Trump estuvo de acuerdo con la decisión israelí de atacar el yacimiento de gas —parte del mayor recurso de este tipo en el mundo y un pilar de los suministros energéticos de Irán.

La Media Luna Roja Palestina informó que al menos tres personas murieron el miércoles en la localidad de Beit Awa, en la Cisjordania ocupada, después de que Irán disparó misiles hacia Israel. Al menos otras 13 personas resultaron heridas. Las autoridades habían informado en un principio del fallecimiento de por lo menos cuatro personas, pero ajustaron la cifra mientras las autoridades evaluaban la escena.

El ejército israelí declaró a The Associated Press que un misil iraní — y no restos de un proyectil interceptado— impactó en Cisjordania. Las autoridades señalaron que se trató de una munición de racimo que logró evadir las baterías antiaéreas israelíes.

Irán ha estado atacando la infraestructura energética y bases militares en las naciones vecinas del Golfo Pérsico como parte de su estrategia para elevar los precios del petróleo y presionar a Estados Unidos e Israel para que pongan fin a su campaña militar.

QatarEnergy publicó en la red social X que un misil impactó su enorme instalación de gas natural licuado de Ras Laffan, provocando un incendio que causó daños "extensos". La empresa ya había detenido suspendido su producción en el lugar debido a los ataques iraníes.

Desde que comenzó el conflicto , un pequeño número de barcos ha logrado pasar por el estrecho de Ormuz, que conduce del golfo Pérsico al océano abierto —algunos de ellos iraníes, pero también embarcaciones de India, Turquía y otros lugares. Irán insiste en que la vía fluvial permanece abierta, pero no para Estados Unidos o sus aliados.

Trump, ha expresado una creciente frustración porque ningún aliado se ha ofrecido a ayudar a abrir el estrecho, publicando en redes sociales: "¡No necesitamos la ayuda de nadie!".

El ministro de las Fuerzas Armadas de Reino Unido, Al Carns, dijo que cualquier reapertura del estrecho es complicado debido a la amenaza de minas, lanchas de ataque y drones.

En respuesta a la muerte de Larijani, la Guardia Revolucionaria informó el miércoles que había atacado el centro de Israel con misiles de múltiples ojivas que tienen mayores probabilidades de evadir los sistemas de defensa. Imágenes grabadas por The Associated Press mostraron al menos un misil liberando municiones de racimo sobre Israel.

Larijani fue asesor principal del fallecido líder supremo Alí Jamenei en materia de estrategia en las conversaciones nucleares con el gobierno de Trump. El funcionario fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en enero por su papel en la "coordinación" de la violenta represión de manifestantes a nivel nacional. El general Soleimani también fue sancionado por Estados Unidos y otras naciones por su papel en la represión de la disidencia durante años.

El líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jamenei, expresó sus condolencias por el asesinato de Larijani, según un comunicado publicado en medios iraníes. "Sin lugar a dudas, el asesinato de una persona así muestra el alcance de su importancia y el odio de los enemigos del Islam hacia él", decía el comunicado.

El nuevo líder supremo iraní no ha aparecido en público desde que su padre fue abatido en los primeros ataque de la guerra, durante los cuales, según informes, también habría resultado herido.

La agencia noticiosa Mizan, dependiente de la judicatura iraní, reportó que un ataque aéreo alcanzó un complejo de un tribunal en Larestán, en el sur del país, cobrando al menos ocho vidas. Más de 1.300 personas han muerto en Irán desde el inicio del conflicto, según la Media Luna Roja iraní.

Mizan también informó que Irán ejecutó a un hombre acusado de ser un espía para la agencia de inteligencia israelí Mossad. En el reporte se identificó al hombre como Kourosh Keyvani y afirmó que "proporcionó (a Israel) imágenes e información sobre lugares sensibles".

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Suecia condenó lo que, aseguró, fue la ejecución en Irán de un ciudadano sueco arrestado el año pasado. No se dispuso de detalles adicionales.

Israel mantuvo una intensa presión con ataques en Líbano que, aseguró, tenían como objetivo a milicianos de Hezbollah, alcanzando varios edificios residenciales en Beirut que causaron la muerte de al menos a una docena de personas.

Israel redujo a escombros un edificio de apartamentos en el centro de Beirut aproximadamente una hora después de emitir un aviso de evacuación —el cuarto ataque dirigido contra el edificio. El ejército israelí sostuvo, sin aportar evidencias, que Hezbollah utilizaba el inmueble para almacenar "millones de dólares destinados a financiar sus actividades".

Los ataques de Israel han desplazado a más de 1 millón de libaneses —aproximadamente el 20% de la población—, según el gobierno libanés, que reportó la muerte de 968 personas durante el conflicto.

En Israel, 14 personas han muerto por fuego de misiles iraníes. Al menos 13 miembros del ejército de Estados Unidos también han perdido la vida.

Trump rindió homenaje el miércoles en la Base de la Fuerza Aérea de Dover, en Delaware, donde se recibieron los restos de tres militares estadounidenses que fallecieron en el accidente de una aeronave de reabastecimiento. Es la segunda vez que el mandatario asiste a un evento de este tipo desde el inicio de la guerra.