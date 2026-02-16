Israel asesina a 13 en Franja de Gaza

Jerusalén.- Al menos 13 palestinos murieron este domingo en la oleada de ataques que el Ejército de Israel ha llevado a cabo a lo largo de la Franja de Gaza desde la pasada madrugada, según datos acumulados del Ministerio de Sanidad de Gaza y de la agencia palestina de noticias WAFA.

Esta última detalló que tres palestinos murieron por ataques aéreos israelíes contra la ciudad de Gaza y Beit Lahia (norte del enclave), sumándose así a los reportados por fuentes hospitalarias a EFE en otros dos ataques separados en el norte y sur de la Franja esta mañana.

El propio primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó la cifra de 13 muertos en Gaza este domingo por la tarde durante su comparecencia en un acto celebrado en Jerusalén.

Y es que, además de los de Beit Lahia, cuatro palestinos perdieron la vida en un ataque israelí con drones contra un grupo de personas y una tienda de campaña en la zona de Falouja, al oeste del campo de refugiados de Yabalia (norte).

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En otro ataque, seis personas más murieron en la zona de Al Mawasi de Jan Yunis, en el sur de Gaza, confirmó una fuente del Hospital Naser y un portavoz de los equipos de rescate de la Defensa Civil.