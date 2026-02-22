Israel ataca Líbano y mata a 8 milicianos

Rayak, Líbano.- Los ataques aéreos de Israel sobre el este de Líbano mataron a ocho miembros del grupo político-paramilitar Hezbollah, incluidos varios responsables locales, informaron dos de sus funcionarios.

El Ministerio de Salud libanés situó en 10 la cifra de fallecidos, pero no distinguió entre milicianos y civiles. Otras 24 personas, entre las que había tres menores, resultaron heridas, agregó.

Los responsables de Hezbolá dijeron a The Associated Press que los ocho insurgentes fallecieron en ataques cerca de la aldea de Rayak, en el noreste de Líbano, la última hora del viernes.

Un equipo de la AP que visitó el lugar del ataque el sábado por la mañana vio que el último piso de un edificio de tres plantas quedó totalmente destruido.

El ejército israelí informó que "eliminó" a varios miembros de la unidad de misiles de Hezbollah en tres centros de mando diferentes en la zona de Baalbek, en Líbano.

Los miembros de Hezbollah muertos fueron identificados "como responsables de acelerar los procesos de preparación y de aumento de fuerzas, mientras planificaban ataques de fuego hacia Israel", agregó.

Uno de los funcionarios de Hezbollah indicó que tres de las víctimas mortales eran comandantes locales y los identificaron como Ali al-Moussawi, Mohammed al-Moussawi y Hussein Yaghi. Yaghi era hijo de un destacado miembro del grupo y uno de sus fundadores, Mohammed Yaghi, muerto en 2023.