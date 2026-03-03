Israel despliega tropas y ordena evacuación en sur del Líbano

BEIRUT (AP) — Israel envió tropas adicionales al sur del Líbano el martes y ordenó a los residentes de más de 80 aldeas evacuar, mientras el grupo político-paramilitar libanés Hezbollah, respaldado por Irán, afirmó que está listo para una "guerra abierta" con Israel en medio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Hezbollah declara guerra abierta a Israel y responde con ataques

Los últimos intercambios comenzaron después de que Hezbollah lanzó cohetes y drones hacia el norte de Israel a primera hora del lunes. Israel respondió con una oleada de ataques aéreos que mataron a 40 personas en Líbano, entre ellas siete niños, además de un miliciano palestino y un funcionario de inteligencia de Hezbollah en los suburbios del sur de Beirut.

Esa cifra de muertos es una revisión de una anterior reportada por el Ministerio de Salud, que el lunes indicó que 52 personas murieron en los ataques. El ministro de Salud libanés, Rakan Nassereddine, dijo a los periodistas el martes que murieron 40.

Líbano también reportó que 246 personas resultaron heridas y que decenas de miles fueron desplazadas.

La agencia de refugiados de la ONU declaró el martes que 30.000 personas estaban en refugios colectivos en Líbano, "mientras muchas otras durmieron en sus autos o a la orilla de carreteras ya que aún no podían encontrar un refugio seguro".

Hezbollah informó la mañana del martes que disparó dos andanadas de cohetes hacia el norte de Israel, mientras ataques aéreos israelíes durante la noche dañaron un edificio que alberga las estaciones de televisión y radio de Hezbollah. Los suburbios del sur de Beirut fueron objeto de una serie de ataques a primera hora de la tarde del martes que se produjeron sin previo aviso, y posteriormente el ejército israelí indicó que tuvo como objetivo a funcionarios de Hezbollah.

El portavoz en árabe del ejército israelí, Avichay Adraee, emitió una advertencia para los residentes de más de 80 aldeas y localidades, pidiéndoles que se marchen, y añadió que la gente no debe regresar a esas zonas hasta nuevo aviso.

Un alto funcionario de Hezbollah sostuvo que, tras más de un año de acatar un alto el fuego mientras continuaban los ataques de Israel contra Líbano, la paciencia del grupo se ha agotado, dejándolo sin otra opción "que volver a la resistencia" y librar una guerra abierta con Israel. "El enemigo sionista quería una guerra abierta, que no ha detenido desde el acuerdo de alto el fuego", afirmó Mohamoud Komati.

"Así que, que sea una guerra abierta", añadió.

El presidente libanés Joseph Aoun dijo a los embajadores de Arabia Saudí, Qatar, Estados Unidos, Francia y Egipto el martes que Hezbollah ha estado disparando cohetes desde zonas al norte del río Litani. Eso está fuera de un área donde las tropas libanesas han dicho anteriormente que tienen el control total.

Movimientos militares y evacuaciones en la frontera sur de Líbano

Poco antes de que Aoun hablara, el ejército israelí señaló que ha enviado tropas adicionales al sur de Líbano y tomó nuevas posiciones en varios puntos estratégicos cerca de la frontera, mientras la Agencia Nacional de Noticias, administrada por el Estado libanés, informó que el ejército libanés estaba evacuando algunas de sus posiciones a lo largo de la frontera.

Adraee publicó en X que el movimiento de las tropas dentro de Líbano forma parte de los esfuerzos por reforzar el sistema de defensa avanzada y crear una capa adicional de seguridad.

La agencia libanesa informó que el ejército libanés estaba evacuando algunas de sus posiciones a lo largo de la frontera.

Un funcionario militar libanés confirmó a The Associated Press que tropas israelíes se desplazaron a varias zonas de Líbano y que el ejército libanés está "reposicionándose" en el área. El funcionario habló bajo condición de anonimato para discutir movimientos militares.

La fuerza de paz de la ONU en el sur de Líbano, conocida como UNIFIL, indicó más tarde el martes que sus cascos azules vieron a tropas israelíes realizar incursiones a través de la frontera y luego regresar a Israel. El ejército de Israel sostuvo que sus efectivos aún operan en Líbano, pero no estaba claro cuántos soldados permanecían dentro de ese país.

Hezbollah lanzó cohetes contra Israel un día después del ataque liderado por Hamás contra el sur de Israel el 7 de octubre de 2023. Tras meses de enfrentamientos de baja intensidad, el conflicto escaló a una guerra a gran escala en septiembre de 2024, y posteriormente Israel lanzó una invasión terrestre de Líbano.

Se retiró de la mayor parte del sur de Líbano después de que un alto el fuego mediado por Estados Unidos detuvo los combates en noviembre de 2024, pero desde entonces ha seguido ocupando cinco puntos en el lado libanés de la frontera. Israel también continuó realizando ataques casi a diario, principalmente en el sur libanés, afirmando que Hezbollah ha estado intentando reconstruir sus posiciones allí.

El Ministerio de Salud de Líbano aseguró el martes que 397 personas habían muerto en ataques israelíes en Líbano después de que el alto el fuego entró en vigor y antes de que Hezbollah lanzara sus últimos ataques.

Miles de sirios que vivían en Líbano cruzaron de regreso a Siria, huyendo de los ataques israelíes de los últimos dos días.

La Alta Comisión de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) aseveró que el número de personas que cruzaron de Líbano a Siria se disparó el lunes a 10.629, frente a lo habitual de entre 3.900 y 4.400 al día desde que el mes sagrado islámico del Ramadán comenzó en febrero. La gran mayoría eran sirios, pero un pequeño número de ciudadanos libaneses también cruzó.

Azzam Sweiri, un jornalero agrícola sirio que trabajaba en el sur de Líbano, relató que vio calles "repletas de autos y gente" mientras huía del bombardeo.

"Nos tomó 10 o 12 horas apenas para recorrer 30 o 40 kilómetros", expresó después de cruzar a Siria el martes, y añadió que después de que se fue, escuchó que la casa junto a aquella en la que vivía fue alcanzada por un ataque aéreo israelí.