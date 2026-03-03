Israel intensifica ataques aéreos contra misiles iraníes en Teherán

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Israel intensificó el martes sus ataques aéreos contra lanzadores de misiles iraníes y un sitio de investigación nuclear, mientras que Irán tomó represalias contra Israel y en toda la región del Golfo Pérsico, apuntando a embajadas estadounidenses e interrumpiendo los suministros de energía y los viajes.

Cuatro días después del inicio de una guerra que el presidente estadounidense Donald Trump sugirió que duraría varias semanas o más, casi 800 personas han muerto en Irán, entre ellas, algunas que Trump había considerado como posibles futuros líderes del país.

Mientras las explosiones resonaban el martes en Teherán y en Líbano —donde Israel dijo que tomó represalias contra combatientes de Hezbollah— la embajada estadounidense en Arabia Saudí fue bombardeada con drones. Irán ha disparado decenas de misiles balísticos contra Israel, aunque la mayor parte del fuego entrante ha sido interceptado. Once personas han muerto en Israel desde que comenzó el conflicto.

La naturaleza en espiral de la guerra plantea preguntas sobre cuándo y cómo terminará. Trump pareció dejar abierta la posibilidad de una participación militar estadounidense más amplia, al declarar el lunes al New York Post que no descartaba la posibilidad de tropas sobre el terreno.

El gobierno estadounidense ha planteado varios objetivos. Si bien los ataques iniciales de Estados Unidos e Israel abatieron al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, y Trump instó a los iraníes a derrocar a su gobierno, desde entonces altos funcionarios en Washington han dicho que el cambio de régimen no era el objetivo.

Trump dijo el lunes que los cuatro objetivos de la campaña militar eran destruir la capacidad de Irán para producir misiles, anular su Marina, impedir que obtenga un arma nuclear y garantizar que no pueda seguir apoyando a grupos armados.

Las personas que Estados Unidos tenía en mente para liderar Irán han muerto, dice Trump

El mandatario estadounidense dijo el martes que "alguien desde dentro" del régimen iraní podría ser la mejor opción para tomar el poder una vez que termine la campaña de Estados Unidos e Israel.

En declaraciones hechas el martes desde el Despacho Oval, el mandatario dijo que Reza Pahlavi, el hijo exiliado del derrocado sha de Irán, no es alguien que el gobierno estadounidense haya considerado en profundidad para asumir el liderazgo en Irán.

En cuanto a posibles líderes dentro del país, "la gente que teníamos en mente está muerta", dijo el mandatario.

"Supongo que el peor de los casos sería hacer esto, y luego alguien que es tan malo como la persona anterior toma el control, ¿verdad? Eso podría pasar", señaló. " No queremos que eso pase".

Los líderes de Irán se apresuran a reemplazar a Jamenei, quien gobernó el país durante 37 años. Es apenas la segunda vez desde la Revolución Islámica de 1979 que se elige a un nuevo líder supremo. Los posibles candidatos van desde los de línea dura comprometidos con la confrontación con Occidente hasta reformistas que buscan un compromiso diplomático.

Israel y EEUU apuntan a instalaciones nucleares y otros objetivos en Irán

La información que sale de Irán ha sido limitada debido a las malas comunicaciones, los incesantes bombardeos y las estrictas restricciones a los periodistas. Pero en todo Teherán, la capital iraní, se escucharon aeronaves sobrevolando la zona y explosiones.

El ejército israelí dijo haber llevado a cabo una oleada de ataques aéreos contra sitios que producen y almacenan misiles balísticos, situados en Teherán e Isfahán. También afirmó haber destruido lo que calificó como el cuartel general nuclear secreto y subterráneo de Irán. Sin ofrecer pruebas, señaló que el sitio se utilizaba para realizar investigación científica "con el fin de desarrollar un componente clave para construir armas nucleares".

"El régimen intentó reconstruir sus esfuerzos y ocultarlos, pensando que no nos daríamos cuenta. Se equivocaron", dijo el portavoz militar israelí, el general de brigada Effie Defrin.

Irán ha dicho que no enriquece uranio desde junio, aunque defendió su derecho a hacerlo y mantiene que su programa nuclear tiene fines pacíficos.

E l Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), que es la agencia de control nuclear de Naciones Unidas, dijo que la instalación iraní de enriquecimiento nuclear de Natanz había sufrido "algunos daños recientes", aunque "no se espera ninguna consecuencia radiológica". Estados Unidos atacó Natanz durante la guerra de 12 días en junio, cuando los ataques israelíes y estadounidenses debilitaron en gran medida el programa nuclear iraní.

Aumentan los temores en Teherán mientras se intensifica el bombardeo a la capital

Nuevas rondas de ataques aéreos de Estados Unidos e Israel sacudieron Teherán y otras ciudades iraníes.

"Desde medianoche, mi esposa y yo escuchamos el sonido de explosiones", dijo Ali Amoli, un ingeniero que vive en el norte de Teherán. "A veces desde el lado oeste de la ciudad y a veces desde otras direcciones". Las calles y las gasolineras parecían más tranquilas que en días recientes.

Los medios locales publicaron imágenes de un avión comercial dañado en el aeropuerto de Bushehr que se partió tras un ataque aéreo realizado el martes.

Un residente del norte de Teherán que habló bajo condición de anonimato por temor a represalias describió el aumento de los temores en la capital mientras es objeto de un intenso bombardeo. El residente dijo que la mayoría de las tiendas en la normalmente bulliciosa zona de Tajrish estaban cerradas, aunque las panaderías y los supermercados permanecían abiertos.

Irán alcanza la embajada estadounidense en Riad y Washington retira personal

Un ataque de dos drones contra la embajada estadounidense en Riad provocó un "incendio limitado", según el Ministerio de Defensa de Arabia Saudí, y la embajada instó a los estadounidenses a evitar el complejo. Se produjo después de un ataque contra la embajada estadounidense en Kuwait. Las embajadas de Estados Unidos en Arabia Saudí, Kuwait y Líbano dijeron que estaban cerradas al público.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ordenó el martes la evacuación del personal no esencial y familiares en Kuwait, así como en Bahréin, Irak, Qatar, Jordania y Emiratos Árabes Unidos. Además, Estados Unidos instó a sus ciudadanos a abandonar más de una docena de países de Oriente Medio, aunque con gran parte del espacio aéreo cerrado, muchas personas continúan varadas.

El Departamento de Estado dijo el martes que ya prepara vuelos militares y chárter para estadounidenses que desean abandonar Oriente Medio. Otros países organizaron vuelos de evacuación para sus ciudadanos.

La Media Luna Roja iraní indicó que la operación de Estados Unidos e Israel cobró la vida de al menos a 787 personas. En Líbano, donde Israel lanzó ataques de represalia contra el grupo político-paramilitar libanés, Hezbollah, que cuenta con apoyo iraní, 40 personas murieron, incluidos siete niños, informó el Ministerio de Salud. El ministerio había dicho previamente el número de víctimas era de 52.

El ejército de Estados Unidos confirmó la muerte de seis de sus efectivos. Además, tres personas perdieron la vida en Emiratos, una en Kuwait y otra en Bahréin.

El ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, criticó el martes los ataques de Irán contra vecinos del Golfo que habían trabajado para evitar la guerra como una "estrategia increíblemente errónea" que amenazaba con ampliar la guerra si estos estados deciden tomar represalias.