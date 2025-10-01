Israel intercepta flotilla humanitaria rumbo a Gaza

La Armada israelí comenzó a interceptar este miércoles en aguas internacionales a los barcos de la Global Sumud Flotilla, compuesta por más de 40 navíos y 500 voluntarios, a unas 80 millas (128 kilómetros) de la costa de Gaza, adonde intentaban llegar para romper el bloqueo y llevar ayuda humanitaria.

El Ministerio de Exteriores israelí informó de que varios barcos de la Flotilla Global Sumud han sido "detenidos sin problema" y que sus pasajeros están siendo trasladados a un puerto israelí.

"Greta (Thunberg) y sus amigos se encuentran sanos y salvos", añadió en un mensaje publicado en su cuenta de X sobre la conocida activista sueca, integrante de la misión.

La misma flotilla había advertido poco antes de su intercepción de la presencia de más de 20 buques "no identificados" en su radar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El primer barco interceptado fue el Alma, uno de los principales de la misión y donde viajaba Thunberg, según explicó a EFE Néstor Prieto, colaborador del portal Descifrando la Guerra, que navegaba en una de las embarcaciones, hasta que, minutos después, fue detenido.

Todos los barcos de la Flotilla fueron rodeados por los buques israelíes y sus ocupantes serán trasladados a Israel para su posterior expulsión, avanzó el ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto.

El Ministerio de Exteriores israelí informó de que la Armada había contactado con las embarcaciones de la flotilla y les ha pedido que desviaran el rumbo que llevan en dirección a la Franja.

Las cuentas de tripulantes de la flotilla difundieron videos y mensajes pregrabados anunciando su detención: "Si estás viendo este video es porque Israel nos ha detenido ilegalmente", constaba en la alerta de la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.

También Descifrando la Guerra denunció la detención de Prieto, que -dijo- "supone un atentado contra la libertad de prensa" y contra "el medio acreditado en la expedición".

La líder del partido portugués Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, y la actriz Sofia Aparício, fueron también detenidas por Israel, informó este miércoles la hermana de la política, Joana Mortágua.

España creó una unidad de seguimiento permanente sobre la situación de la Global Sumud Flotilla, interceptada esta tarde por la Armada israelí en aguas del Mediterráneo y en la que viajan varios activistas españoles.

Posteriormente, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, afirmó que la integridad física y derechos de los activistas españoles que viajan en la Global Sumud Flotilla deben ser respetados.

Por su parte, Francia instó a Israel a garantizar la seguridad de los integrantes de las embarcaciones de la Flotilla, así como su seguridad consular y su regreso "lo antes posible".

Reporteros Sin Fronteras (RSF) España exigió al Gobierno israelí respetar la labor de los periodistas que viajan en flotilla y urgió a garantizar la integridad de todos sus pasajeros y tripulación.

Las principales ciudades de Italia, como Roma, Milán (norte) o Nápoles (sur), registraron protestas por la interceptación, y el principal sindicato del país, la CGIL, convocó una huelga general para este viernes por lo que considera "una agresión contra naves de civiles que llevaban ciudadanos italianos".

En virtud de la ley israelí, una vez que los pasajeros sean detenidos pueden ser deportados 72 horas después de la emisión de la orden, a menos que la persona acepte voluntariamente ser expulsada, como pasó con cuatro de los doce activistas a bordo del Madleen; la última embarcación interceptada por Israel el pasado junio.