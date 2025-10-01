Vía Alterna debe cumplir con procesos y certificaciones

Lo primero que se tiene que revisar en la Vía Alterna es la calidad de la obra, que los materiales cumplan con los estándares y que se revise que los recursos se apliquen de forma adecuada y de manera adecuada, pero además, que la obra haya cumplido con los procesos y certificaciones, advirtió el presidente local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Luis Gerardo Ortuño Díaz Infante.

Recordó que precisamente para exigir calidad, es importante que la responsabilidad recaiga en empresas certificadas y de preferencia potosinas.

Añadió que se tiene que hacer valer la garantía de la constructora para corregir los aspectos que pudieran desembocar en una responsabilidad de quienes construyeron ese tramo de conexión

Dijo que la obra pública debe estar bien supervisada y además, es necesario que haya órganos de gobierno que lleven a cabo la supervisión de las obras.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Refirió a que en el estado que guarda la obra por la calidad de su construcción, entonces valdría la pena que el Gobierno del Estado dé respuesta.

Coparmex exige supervisión a la Vía Alterna.

Añadió que por parte del sector empresarial, lo que requieren es que los recursos públicos se apliquen de manera adecuada, responsable, materiales de primera calidad y con la participación de constructores preferentemente potosinos.

Momento que cuando los constructores son de buena calidad y además potosinos, es mucho más fácil exigirles y certificar que las obras se realicen de buena calidad.

Dijo que básicamente, lo que se ve es la calidad de la obra, con ella la calidad de los materiales, y que se cumpla con la certificación de los procesos.

Por lo que se refiere a carreteras que por años han mantenido su calidad, dijo que es muy reciente el inicio del funcionamiento de la Vía Alterna, y se tiene que ver la antigüedad de los diferentes tramos, para determinar dónde se puede señalar una responsabilidad o en su caso pedir la garantía a los constructores correspondientes, manera que los hallazgos se resuelvan.