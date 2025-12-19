Israel lanza intensos ataques en el Líbano

Beirut, Líbano.- Israel llevó a cabo una serie de ataques aéreos en el sur y noreste de Líbano el jueves, mientras se acerca una fecha límite para desarmar al grupo político y militar Hezbolá a lo largo de la tensa frontera.

Los ataques ocurrieron un día antes de una reunión del comité que supervisa la aplicación de un alto el fuego mediado por Estados Unidos, que detuvo la última guerra entre Israel y Hezbolá hace un año. La reunión del viernes será la segunda del programa después de que Israel y Líbano nombraran a miembros civiles para un comité que anteriormente era sólo militar. El grupo también incluye a Estados Unidos, Francia y la fuerza de paz de la ONU desplegada a lo largo de la frontera.

El comandante del ejército libanés, Rodolphe Haykal, informó este jueves en París a los enviados especiales para el Líbano de Francia, Estados Unidos y Arabia Saudí sobre los esfuerzos de su país para desarmar al grupo chií Hezbolá, anunció el Ministerio de Asuntos Exteriores francés.

En la reunión, el general Haykal presentó los avances de las fuerzas armadas libanesas sobre el terreno para desarmar a Hezbolá y expuso sus necesidades, señaló el portavoz de Exteriores, Pascal Confavreux, en una rueda de prensa.

"Existe consenso para documentar exhaustivamente estos avances y estamos trabajando en el marco del mecanismo de vigilancia del alto el fuego", indicó Confavreux, quien añadió que las partes trabajan "para dotar al mecanismo de recursos concretos sobre el terreno para demostrar el progreso en el desarme de Hezbolá", manifestó.

El ejército israelí dijo que los ataques alcanzaron la infraestructura de Hezbolá y sitios de lanzamiento en un complejo militar utilizado por el grupo para llevar a cabo entrenamientos y cursos para sus combatientes. El ejército israelí agregó que atacó varias estructuras militares de Hezbolá en las que se almacenaban armas y desde las cuales operaban miembros de Hezbolá recientemente.

Poco después, un ataque con drones a un auto cerca de la ciudad sureña de Taybeh hirió a cuatro personas, según informó la NNA.