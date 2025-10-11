Israel rechaza liberar a Marwan Barghouti en acuerdo de alto el fuego

RAMALA, Cisjordania (AP) — El líder palestino más popular y potencialmente unificador — Marwan Barghouti — no está entre los prisioneros que Israel tiene la intención de liberar a cambio de los rehenes retenidos por Hamás bajo el nuevo acuerdo de alto el fuego en Gaza.

Israel también ha rechazado liberar a otros prisioneros de alto perfil cuya liberación Hamás ha buscado durante mucho tiempo, aunque no estaba claro de inmediato si una lista de alrededor de 250 prisioneros publicada el viernes en el sitio web oficial del gobierno israelí era definitiva.

El alto funcionario de Hamás, Mousa Abu Marzouk, dijo a la cadena de televisión Al Jazeera que el grupo insiste en la liberación de Barghouti y otras figuras de alto perfil y que estaba en conversaciones con mediadores.

Israel considera a Barghouti un líder terrorista. Está cumpliendo múltiples cadenas perpetuas tras ser condenado en 2004 en relación con ataques en Israel que mataron a cinco personas.

Pero algunos expertos dicen que Israel teme a Barghouti por otra razón: defensor de una solución de dos estados incluso mientras apoya la resistencia armada, Barghouti podría ser una figura unificadora para los palestinos. Algunos palestinos lo ven como su propio Nelson Mandela, el activista sudafricano contra el apartheid que se convirtió en el primer presidente negro de su país.

Con el alto el fuego y la retirada de tropas israelíes en Gaza que entró en vigor el viernes, Hamás liberará a unos 20 rehenes israelíes vivos para el lunes. Israel liberará a unos 250 palestinos que cumplen condenas así como a alrededor de 1.700 personas capturadas en Gaza en los últimos dos años y retenidas sin cargos.

Las liberaciones tienen una poderosa resonancia en ambos lados. Los israelíes ven a los prisioneros como terroristas, algunos de ellos involucrados en atentados suicidas. Muchos palestinos ven a los miles retenidos por Israel como prisioneros políticos o luchadores por la libertad que resisten décadas de ocupación militar.

Muchos de los que serán liberados fueron encarcelados hace dos décadas

La mayoría de los que están en la lista de prisioneros son miembros de Hamás y de la facción Fatá arrestados en la década de 2000. Muchos de ellos fueron condenados por su participación en tiroteos, bombardeos u otros ataques que mataron o intentaron matar a civiles, colonos y soldados israelíes. Después de su liberación, más de la mitad serán enviados a Gaza o al exilio fuera de los territorios palestinos, según la lista.

En la década de 2000 estalló la Segunda Intifada, un levantamiento palestino alimentado por la ira sobre la ocupación a pesar de años de conversaciones de paz. El levantamiento se volvió sangriento, con grupos armados palestinos llevando a cabo ataques que mataron a cientos de israelíes, y el ejército israelí matando a varios miles de palestinos.

Uno de los prisioneros que será liberado es Iyad Abu al-Rub, un comandante de la Yihad Islámica condenado por orquestar atentados suicidas en Israel entre 2003 y 2005 que mataron a 13 personas.

El más viejo y el que lleva más tiempo encarcelado que será liberado es Samir Abu Naama, de 64 años, un miembro de Fatá que fue arrestado en Cisjordania en 1986 y condenado por cargos de colocar explosivos. El más joven es Mohammed Abu Qatish, quien tenía 16 años cuando fue arrestado en 2022 y condenado por un intento de apuñalamiento.

Hamás ha buscado durante mucho tiempo la libertad de Barghouti

Los líderes de Hamás han exigido en el pasado que Israel libere a Barghouti, líder del grupo rival Fatá, como parte de cualquier acuerdo para poner fin a los combates en Gaza. Pero Israel se ha negado en intercambios anteriores.

Israel teme que la historia se repita después de que liberó al líder de Hamás, Yahya Sinwar, en un intercambio en 2011. Sinwar fue uno de los principales arquitectos del ataque del 7 de octubre de 2023 que encendió la última guerra en Gaza, y pasó a liderar el grupo violento antes de ser asesinado por las fuerzas israelíes el año pasado.

Una de las pocas figuras de consenso en la política palestina, Barghouti, de 66 años, es ampliamente visto como un posible sucesor del presidente Mahmud Abás, el líder envejecido e impopular de la Autoridad Palestina reconocida internacionalmente que administra partes de Cisjordania. Las encuestas muestran consistentemente que Barghouti es el líder palestino más popular.

Barghouti nació en el pueblo de Kobar en Cisjordania en 1959. Mientras estudiaba historia y política en la Universidad de Bir Zeit, ayudó a liderar protestas estudiantiles contra Israel. Surgió como organizador en el primer levantamiento palestino, que estalló en diciembre de 1987.

Israel eventualmente lo deportó a Jordania. Regresó a Cisjordania en la década de 1990 como parte de acuerdos de paz provisionales que crearon la Autoridad Palestina y estaban destinados a allanar el camino para un estado.

Después de que estalló la Segunda Intifada, Israel acusó a Barghouti —entonces jefe de Fatá en Cisjordania— de ser el líder de las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa, una colección suelta de grupos armados vinculados a Fatá que llevaron a cabo ataques contra israelíes.

Barghouti nunca comentó sobre sus vínculos con las Brigadas. Mientras expresaba esperanzas de un estado palestino e Israel lado a lado en paz, indicó que los palestinos tienen derecho a luchar en respuesta al crecimiento de los asentamientos israelíes y la violencia militar contra los palestinos.

"No soy un terrorista, pero tampoco soy un pacifista", escribió en un editorial de 2002 en The Washington Post.

Poco después, fue arrestado por Israel. En el juicio optó por no defenderse porque no reconocía la autoridad del tribunal. Fue condenado por asesinato por su participación en varios ataques de las Brigadas y recibió cinco cadenas perpetuas, mientras fue absuelto de otros ataques.

Una figura unificadora a lo largo de su encarcelamiento

En 2021, Barghouti registró su propia lista para las elecciones parlamentarias que luego fueron canceladas. Unos años antes, lideró a más de 1.500 prisioneros en una huelga de hambre de 40 días para exigir un mejor trato en el sistema penitenciario israelí.

Barghouti demostró que podía tender puentes a través de las divisiones palestinas incluso mientras se acercaba a los israelíes, sostuvo Mouin Rabbani, investigador no residente en Democracy for the Arab World Now y coeditor de Jadaliyya, una revista en línea centrada en el Oriente Medio.

Barghouti es "visto como un líder nacional creíble, alguien que puede liderar a los palestinos de una manera en la que Abás ha fallado consistentemente", señaló.

Israel está "ansioso por evitar" eso, ya que su política durante años ha sido mantener a los palestinos divididos y la administración de Abás débil, dijo Rabbani, agregando que Abás también se siente amenazado por cualquier liberación de Barghouti.

Barghouti no está conectado con la corrupción que ha plagado a la Autoridad Palestina de Abás y ha vuelto a muchos en su contra, dijo Eyal Zisser, vicerrector de la Universidad de Tel Aviv y experto en relaciones árabe-israelíes.

Su popularidad podría fortalecer las instituciones palestinas, un pensamiento aterrador para el gobierno de derecha de Israel, que se opone a cualquier paso hacia la creación de un estado, apuntó Zisser.

Barghouti fue visto por última vez en agosto, cuando el ministro de seguridad nacional israelí, el utraderechista Itamar Ben-Gvir, publicó un video de sí mismo reprendiendo a Barghouti dentro de una prisión, diciendo que Israel "eliminará" a quien atente contra el país.