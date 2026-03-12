J. A. Kast asume en Chile

Valparaíso, Chile.- El ultraconservador José Antonio Kast juró el miércoles como nuevo presidente de Chile en una ceremonia celebrada en el Congreso Nacional de la ciudad costera de Valparaíso, lo que marca el giro más pronunciado hacia la derecha en la nación latinoamericana desde el regreso de la democracia en 1990.

"Sí, juro", dijo Juan Antonio Kast ante la presidenta del Senado, Paulina Núñez Urrutia al asumir el mando.

En el acto oficial asistieron decenas de presidentes y líderes de Estado, entre ellos el ecuatoriano Daniel Noboa, el argentino Javier Milei y el rey Felipe VI de España. Pero su investidura se vio marcada también por notables ausencias, como la del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el de El Salvador, Nayib Bukele, así como el envío de una delegación de bajo perfil desde Estados Unidos encabezada por el subsecretario de Estado, Christopher Landau.

El nuevo líder ultraconservador ofrecerá por la noche su primer discurso en el icónico Palacio de La Moneda de la capital, Santiago, donde una multitud aguardaba sus primeras palabras, ondeando banderas y entonando cánticos como de "Sí, se pudo" y "Viva Chile". Decenas de manifestantes se reunieron en las inmediaciones de La Moneda al grito de "Abajo Kast" y "No al imperialismo".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Fundador del Partido Republicano, Kast se impuso a la candidata oficialista Jeannette Jara con casi el 60% de los votos de un electorado atraídos por sus promesas de implementar un gobierno de emergencia para dar batalla al crimen organizado, el aumento de la delincuencia y la crisis migratoria que ha azotado a Chile en los últimos años.

La llegada al poder de Kast, un abogado católico de 60 años y uno de los principales rostros de la extrema derecha latinoamericana, marca el giro más acentuado hacia la derecha en Chile desde el fin de la dictadura militar del general Augusto Pinochet (1973-1990) y pone fin a la tendencia de gobiernos de centroderecha y centroizquierda que se han alternado en el poder desde entonces.

Kast dejó a un lado su oposición al aborto, a la ideología de género y al matrimonio igualitario y centró su discurso en los temas de contingencia.

"Esperamos junto a un gran equipo... ir recuperando la institucionalidad para que cada chileno se sienta más paz y orden", reafirmó José Antonio Kast a vísperas de su investidura.