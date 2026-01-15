Jair Bolsonaro trasladado a prisión de Papuda en Brasil

logo pulso
Por El Universal

Enero 15, 2026 05:07 p.m.
BRASILIA, Brasil, enero 15 (ANSA/ EL UNIVERSAL).- El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue trasladado de la sede de la Policía Federal en el Distrito Federal al 19 Batallón de la Policía Militar, conocido como Papudinha, dentro del complejo penitenciario de Papuda en Brasilia.

El Supremo Tribunal Federal (STF) anunció el traslado, especificando que la orden fue emitida por el juez Alexandre de Moraes, quien ejecutó la condena de 27 años y tres meses de prisión impuesta a Bolsonaro por intento de golpe de Estado.

Según medios de prensa brasileños, Bolsonaro permanecerá recluido en la Sala del Estado Mayor, una instalación privada con capacidad para hasta cuatro personas, de uso exclusivo suyo. El alojamiento es similar al del exministro de Justicia de su gobierno, Anderson Torres, y el exdirector de la Policía Vial de Brasil, Silvinei Vasques.

Moraes también estableció que Bolsonaro puede beneficiarse de "atención integral las 24 horas del día, por médicos privados previamente registrados", sin necesidad de autorización previa, y autorizó el traslado hospitalario inmediato en caso de emergencia, previa notificación al Supremo Tribunal Federal.

También se autorizaron sesiones de fisioterapia, visitas familiares semanales y asistencia religiosa.

