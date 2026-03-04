James Talarico gana primarias y avanza como candidato demócrata en Texas

AUSTIN, Texas, EE.UU. (AP) — James Talarico no mencionó a Donald Trump cuando saludó a sus eufóricos simpatizantes en su celebración de la noche de las primarias.

Pero el recién nombrado candidato demócrata al Senado de Estados Unidos en Texas es ahora un abanderado de la oposición política al presidente republicano, no sólo en su propio estado sino en todo el país. Con su victoria sobre la representante demócrata Jasmine Crockett, el legislador estatal de Austin pondrá a prueba si su mensaje sonriente de unidad y cambio es suficiente para responder a las frustraciones de los votantes en medio de la discordia en casa y ahora una guerra en el extranjero.

"No sólo estamos tratando de ganar una elección", declaró Talarico a sus simpatizantes en la capital de Texas a primera hora del miércoles. "Estamos tratando de cambiar fundamentalmente nuestra política, y está funcionando".

La campaña proporcionó carteles de "Ama a tu prójimo" entre la multitud.

La pregunta para Talarico, mientras se encamina a la campaña para las elecciones generales, es si puede generar entusiasmo entre los votantes que optaron por Crockett porque la veían como la luchadora más agresiva contra Trump. Crockett admitió el miércoles su derrota ante James Talarico en las primarias para decidir el candidato del partido al Senado, diciendo que "Texas está listo para volverse demócrata y debemos mantenernos unidos porque esto es más grande que cualquier persona".

Talarico fue respaldado por Kamala Harris, la candidata presidencial del partido en 2024, quien había respaldado a Crockett en las primarias.

Demócratas llevan mucho tiempo sin ganar unas elecciones en Texas

Talarico necesitará toda la ayuda que pueda conseguir en un estado dominado por los republicanos donde los demócratas llevan tres décadas sin ganar una contienda estatal. Se enfrentará al ganador de la segunda vuelta republicana, ya sea el senador John Cornyn o el fiscal general del estado, Ken Paxton, quienes avanzaron a una segunda vuelta republicana el martes.

La suposición es que Talarico es el candidato demócrata más fuerte para noviembre, especialmente si los republicanos nominan a Paxton, un incendiario conservador agobiado por acusaciones de corrupción e infidelidad.

Aunque los demócratas a menudo eligen entre candidatos moderados y progresistas en las primarias, en Texas la elección giró más bien en torno e cuestiones de estilo.

Talarico, de 36 años, es un seminarista presbiteriano que cita las Escrituras y rara vez levanta la voz. Crockett, de 44, es una luchadora política sin complejos que arremete contra Trump y otros republicanos con ácida retórica.

Ambos han sido votos progresistas confiables y son conocidos por sus rostros telegénicos en la televisión por cable y las redes sociales. Ambos representan un cambio generacional para un partido con un liderazgo envejecido. Ambos pidieron una economía y una sociedad más equitativas, ambos pidieron llegar a votantes renuentes.

Pero el argumento más amplio de Talarico es uno que podría haber hecho independientemente de si Trump estaba en la Casa Blanca. La campaña de Talarico, dijo a menudo, se trata de abordar un país cuya división fundamental no es partidista sino "los de arriba vs. los de abajo". Ataca regularmente el auge del nacionalismo cristiano. Exmaestro, ha abogado por la educación pública —y contra las políticas de los conservadores de Texas para restringir el plan de estudios y remodelar cómo se enseña la historia nacional.

"Es simplemente un buen amigo y es un defensor serio de los desposeídos y un serio legislador ", declaró Lea Downey Gallatin, de 40 años, residente de Austin que se hizo amiga de Talarico cuando hicieron prácticas juntos para un congresista.

Talarico busca ampliar la base del partido en Texas

Crockett prometió a los demócratas que podría aumentar la participación dentro de la base del partido, mientras que Talarico hizo campaña con la teoría de que podría atraer a nuevas personas a la tienda del partido.

"No puedo decirles cuántos se me han acercado, susurrando que no son demócratas", indicó Talarico mientras hacía campaña en San Antonio. "No puedo decirles cuántos jóvenes han dicho que es la primera vez que han votado, y que están participando por primera vez".

Mientras paseaba por la ciudad, Talarico posó para fotos y saludó al cantante de una banda tejana que tocaba cerca. Más tarde habló ante cientos de personas en el histórico Stable Hall, una estructura circular de 130 años construida para exhibir caballos y ahora convertida en un centro de eventos. Cientos de personas, incapaces de entrar al recinto, doblaban la esquina y se extendían por la acera durante varias manzanas.

Dentro, Lori Alvarez, de 39 años, que trabaja para una organización sin fines de lucro de ayuda en desastres, señaló que apoyaba a Talarico porque "realmente escucha lo que necesitamos".

"Creo que va a poder hacer cambios en Washington para nosotros", apuntó la madre casada de tres niñas pequeñas.

Sin embargo, eso no fue lo que atrajo a tantos votantes a Crockett.

Votantes de Crockett deben decidir si Talarico es un luchador

Troy Burrow, un jubilado de la Marina de 61 años, calificó a Crockett de "dura" y "la única que veo luchando por nosotros".

Añadió: "Me gusta cómo no se echa atrás ante nadie".

Sostuvo que algunos votantes probablemente vieron a Talarico como más elegible porque habla más suavemente. Pero, dijo, "Tenemos que meternos en el barro con esta gente, porque ahí es donde están".

Los resultados preliminares no oficiales muestran a Talarico con un desempeño dominante alrededor de su base de Austin, incluso en áreas mayoritariamente blancas. Superó a Crockett en gran parte del Texas rural y de pueblos pequeños, incluso en el Valle del Río Grande, donde Trump logró avances en su victoria presidencial de 2024 entre los votantes hispanos. Crockett fue más fuerte en el área metropolitana de Houston y Dallas-Fort Worth, incluidas zonas con grandes concentraciones de votantes negros.

Crockett es negra. Talarico es blanco.

Una victoria demócrata en Texas requeriría coser esa coalición multirracial y multiétnica, que abarca las áreas metropolitanas y el sur y oeste de Texas fuertemente latino, y limitar los márgenes del Partido Republicano en condados rurales más blancos.

En 2018, el demócrata Beto O'Rourke estuvo más cerca de esa mezcla, perdiendo ante el senador republicano Ted Cruz por unos 215.000 votos o alrededor de 2,5 puntos porcentuales. Con ambos partidos celebrando primarias competitivas el martes, los votantes de las primarias demócratas superaron a los republicanos por más de 110.000 de casi 4,4 millones —con algunas boletas aún por contabilizar. Debido a que Texas no tiene registro partidista y permite a los votantes elegir la boleta de las primarias de cualquiera de los partidos, los demócratas vieron su ventaja como una señal de entusiasmo más allá de la base habitual del partido.

Talarico, mientras tanto, sigue luchando a su manera.