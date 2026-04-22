Javier Milei presenta reforma política para eliminar las PASO

BUENOS AIRES (AP) — El presidente Javier Milei presentó al Congreso el miércoles una reforma política que busca eliminar las elecciones primarias, establecer un nuevo esquema para transparentar el financiamiento partidario y prohibir que personas condenadas se postulen a cargos electivos.

Reforma electoral y eliminación de las PASO

La propuesta llega en momentos en que arrecian las críticas de la oposición por resultados negativos de la economía.

Entre los principales puntos de la iniciativa figura la reforma electoral para suprimir las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), la instancia previa a las elecciones generales en la que los partidos definen sus candidaturas y los ciudadanos eligen a los postulantes que competirán en los comicios siguientes.

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El gobierno sostiene que la medida responde a motivos presupuestarios y asegura que las PASO de 2023 costaron al Estado 45.000 millones de pesos (algo más de 32 millones de dólares).

"De acá en adelante, las primarias vuelven a ser un asunto interno de los partidos, no del Estado. Los argentinos no tienen por qué pagar las diferencias internas de los políticos", dice un comunicado enviado por la oficina del presidente el miércoles.

El presidente Milei busca retomar la iniciativa política en momentos en que la atención está centrada en la economía. Milei, quien llegó al poder con la promesa de "exterminar" la inflación y estabilizar el país, enfrenta nuevos cuestionamientos después de que en marzo la inflación interanual alcanzara el 3,4%, su nivel más alto de los últimos 12 meses.

"El gobierno lo que busca es entorpecer las chances de la oposición de conformar una coalición utilizando las PASO como mecanismo de selección", apuntó el analista político Sergio Berensztein a The Associated Press.

El analista agregó que existe la percepción de que las primarias facilitan parcialmente la tarea de la oposición para formar una fórmula efectiva y competitiva y que "el gobierno busca removerlo con la excusa del gasto".

Las PASO se implementaron en 2009 y se realizan cada dos años para definir las listas de diputados y senadores, así como las fórmulas presidenciales para las elecciones generales. Con el paso de los años, su utilidad ha sido cuestionada porque en muchos casos no hay competencia interna, además del gasto público que implica organizarlas.

Medidas complementarias de la reforma

El proyecto presentado por el oficialismo también propone incorporar lo que denomina Ficha Limpia, una medida que impediría que quienes hayan sido condenados por delitos contra la administración pública sean candidatos u ocupen cargos públicos.

La reforma, además, plantea eliminar la obligación de los medios de comunicación de ceder espacios gratuitos para publicidad electoral durante las campañas. También busca transparentar el financiamiento de los partidos políticos, ya que, según el gobierno, solo el 10% de los fondos está registrado, mientras que el 90% permanece sin declarar.

Para convertirse en ley, el proyecto deberá contar con 129 votos en la Cámara de Diputados y 37 en el Senado.

El año pasado, el Congreso aprobó la iniciativa impulsada por Milei para suspender las primarias como parte de su plan "motosierra" para reducir el gasto público. El gobierno argumentó entonces que la organización de esos comicios costaba unos 150 millones de dólares y que no cumplía con el objetivo para el que había sido creada: democratizar las fuerzas políticas.