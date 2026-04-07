JD Vance llega a Hungría para apoyar campaña de Orbán

BUDAPEST (AP) — El vicepresidente estadounidense JD Vance llegó el martes a Hungría en un intento de cambiar el rumbo de una campaña electoral en la que el veterano primer ministro Viktor Orbán, estrecho aliado del presidente Donald Trump, va rezagado en las encuestas.

El viaje de dos días de Vance, durante el cual tiene previsto realizar una visita oficial con Orbán y más tarde aparecer en uno de sus mítines de campaña, era la señal más clara hasta ahora de que el gobierno de Trump estaba apostándolo todo por una victoria de Orbán cuando los húngaros acudan a las urnas el domingo.

Orbán, que gobierna desde 2010, se postula para un quinto mandato consecutivo como primer ministro. Él y su partido nacionalista-populista Fidesz afrontan su contienda más difícil en dos décadas frente a un rival de centroderecha, el partido Tisza encabezado por Péter Magyar, que podría poner fin a los 16 años de Orbán en el poder.

Durante mucho tiempo, sus críticos lo han acusado de apoderarse de las instituciones de Hungría, restringir la libertad de prensa y supervisar una corrupción política arraigada —acusaciones que él niega—, y Orbán se ha convertido en un símbolo del movimiento global de extrema derecha.

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Trump ha respaldado repetidamente la candidatura de Orbán a la reelección, y muchos dentro del movimiento Make America Great Again aprueban la oposición del líder húngaro a la inmigración, su represión de los derechos LGBTQ+, su dominio de los medios de comunicación y su injerencia en el ámbito académico.

Pero la mayoría de las encuestas independientes muestran una desventaja de dos dígitos para Fidesz entre los votantes decididos antes de la votación del 12 de abril, y Orbán ha buscado promocionarse apareciendo públicamente junto a sus aliados internacionales.

Vance y su esposa Usha fueron recibidos el martes en el aeropuerto de Budapest por el ministro húngaro de Exteriores, Péter Szijjártó. Ambos hombres se saludaron cordialmente, y Szijjártó entregó a Usha Vance un ramo de flores.

Szijjártó dijo a los medios estatales desde el aeropuerto que Vance es el primer vicepresidente de Estados Unidos en visitar Hungría desde 1991, y el funcionario estadounidense de mayor rango en el país desde 2006.

Magyar, que se ha comprometido a acercar de nuevo a Hungría a sus socios occidentales y poner fin a su inclinación hacia Moscú, lanzó una crítica contundente a la visita de Vance en publicaciones en redes sociales el martes.

"Ningún país extranjero puede interferir en las elecciones húngaras. Este es nuestro país", escribió Magyar. "La historia húngara no se escribe en Washington, Moscú o Bruselas —se escribe en las calles y plazas de Hungría".

"Pido respetuosamente al vicepresidente de Estados Unidos que, si ya está haciendo campaña por Viktor Orbán, el pueblo húngaro no debería pagar el precio", declaró Magyar.

La visita de Vance no es la primera muestra de apoyo de Estados Unidos a Orbán.

Hungría, que se ha desmarcado de la mayoría de los países de la Unión Europea al negarse a ayudar a Ucrania con asistencia financiera o armas para repeler la invasión a gran escala de Rusia, se ha mantenido firmemente comprometida con la compra de energía rusa pese a los esfuerzos de la UE por dejar de depender de esos suministros.

En noviembre, Hungría recibió una exención de las sanciones de Estados Unidos sobre el petróleo y el gas rusos tras una reunión en la Casa Blanca entre Orbán y Trump.

En febrero, el secretario de Estado Marco Rubio visitó Budapest, donde elogió con entusiasmo a Orbán y la "conexión de personal" que había establecido con el presidente, y le dijo a Orbán que Trump estaba "profundamente comprometido con su éxito, porque su éxito es nuestro éxito".

A finales del mes pasado, Orbán recibió a decenas de aliados de toda Europa y de otros lugares en la edición húngara de la Conferencia de Acción Política Conservadora, y en una reunión de la familia de partidos de extrema derecha Patriotas por Europa, el tercer grupo más grande del Parlamento Europeo.

Trump envió un mensaje en video a la conferencia en Hungría, en el que afirmó que Orbán contaba con su "respaldo completo y total" y que era un "tipo fantástico".

El acercamiento del gobierno de Trump a Orbán refleja su afinidad por los partidos europeos de extrema derecha en general, y la admiración de esas formaciones, desde España hasta Francia, Alemania y Holanda, ha sido mutua.

Aun así, la estrategia reciente de Trump en política exterior ha tenido repercusiones en Europa, y sus acciones respecto a Groenlandia, Venezuela e Irán han tensado esas relaciones.

Orbán, sin embargo, se ha mantenido deferente y ha repetido las afirmaciones falsas de Trump de que ganó las elecciones de 2020. En declaraciones a la radio estatal justo antes de que Trump iniciara su segundo mandato, Orbán sostuvo que los demócratas "le arrebataron la presidencia a Donald Trump mediante fraude".

La aparición prevista de Vance en el mitin electoral de Orbán fue un paso inusual por parte de un dirigente extranjero, y una ruptura con la práctica de la mayoría de los políticos, que evitan participar activamente en las campañas políticas de otros países.

El propio Orbán se ha mostrado irritado ante la más mínima mención de las elecciones húngaras por parte de otros líderes de la UE, y ha denunciado cualquier expresión de apoyo a su oponente como una grave vulneración de la soberanía de Hungría y una injerencia en los comicios.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.