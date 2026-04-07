Fieles de Soledad de Graciano Sánchez celebran al Señor del Refugio

En el marco de la fiesta patronal del Señor del Refugio, que se celebra cada martes de Pascua en la Parroquia Nuestra Señora de la Soledad, cientos de fieles de Soledad de Graciano Sánchez participaron en la celebración eucarística presidida por el arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe.

Durante la misa, el arzobispo exhortó a los creyentes a acercarse a los sacramentos, especialmente a la confesión y la comunión, como medios para obtener la indulgencia plenaria, destacando su valor espiritual como signo de reconciliación y renovación de la vida cristiana.

Cavazos Arizpe recordó que la devoción al Señor del Refugio tiene un profundo arraigo en diversas comunidades de México, donde se venera a Jesucristo como guía y protección ante las dificultades de la vida.

Como parte de las actividades programadas, al mediodía se realizó la misa principal, mientras que por la tarde, a las 17:00 horas, se llevó a cabo la peregrinación con punto de encuentro en el templo de la San Juanita. El recorrido contempló calles del primer cuadro de la cabecera municipal, como Hidalgo, Juárez, Allende y Negrete, acompañando la imagen del Señor del Refugio en un ambiente de devoción y recogimiento.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

LEA TAMBIÉN Genera Fenae 5 toneladas de deshechos cada día Seis cuadrillas atienden zona ferial

La celebración en la Parroquia Nuestra Señora de la Soledad es una de las tradiciones religiosas más significativas de Soledad de Graciano Sánchez, congregando cada año a cientos de creyentes que participan en misas, peregrinaciones y actos litúrgicos en honor a esta imagen.