Galindo evita cifra final del Festival San Luis en Primavera

Aunque la rueda de prensa fue convocada para presentar los resultados del Festival San Luis en Primavera, el alcalde Enrique Galindo Ceballos evitó dar una cifra definitiva sobre la inversión total, al señalar que el monto aún se encuentra en proceso de integración.

"Lo estamos terminando de sacar, hay cosas todavía en proceso... estamos terminando eso. Yo creo que en un par de días yo les doy el monto total del festival", declaró el edil, al reconocer que el dato no está cerrado pese a tratarse de un balance del evento.

Aun sin una cifra final, Galindo sostuvo que la inversión fue superior a la de ediciones anteriores, aunque aseguró que la derrama económica generada fue considerablemente mayor. "Pero contrastado con la derrama económica es infinitamente menor. Sí es un festival que tuvo más inversión, pero también fue un festival que es el que más derrama económica dejó", afirmó.

El alcalde estimó que el gasto podría ubicarse en niveles similares a los del año pasado, cuando se destinaron entre 45 y 46 millones de pesos. No obstante, reiteró que el monto definitivo se dará a conocer una vez que concluyan los procesos administrativos pendientes, principalmente relacionados con pagos y contratos de artistas.

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Finalmente, adelantó que para la edición de 2027 se buscará ampliar el festival a los siete barrios tradicionales de la ciudad, además de evaluar el uso de escenarios más grandes, sin dejar al Centro Histórico como sede principal.