Jefe de ONU visita Irak
Bagdad, Irak.- El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, estuvo en Bagdad el sábado para marcar el fin de la misión política establecida en 2003 tras la invasión a Irak liderada por Estados Unidos que derrocó a Saddam Hussein.
A petición de Irak, el Consejo de Seguridad de la ONU votó el año pasado a favor de finalizar el mandato de la Misión de Asistencia de Naciones Unidas para Irak (UNAMI) para finales de 2025. La misión se desarrolló para coordinar las tareas humanitarias y de reconstrucción posconflicto y ayudar a restaurar un gobierno representativo en el país.
El primer ministro interino de Irak, Mohammed Shia al-Sudani, dijo que su país "valora altamente" el trabajo de la misión en una región "que ha sufrido durante décadas de dictaduras, guerras y terrorismo". Expresó que su conclusión muestra que Irak ha alcanzado una etapa de "plena autosuficiencia. Irak emergió victorioso gracias a los sacrificios y el coraje de su pueblo", señaló en una declaración con Guterres.
El fin del mandato de la UNAMI "no significa el fin de la asociación entre Irak y la ONU", señaló Sudani, representa el comienzo de un nuevo capítulo de cooperación enfocado en el desarrollo y el crecimiento económico inclusivo.
