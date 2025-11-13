Jesse Jackson ingresado en hospital por enfermedad neurológica
Familiares y organización Rainbow/PUSH acompañan a Jesse Jackson en su lucha contra la enfermedad.
CHICAGO (AP) — El reverendo Jesse Jackson, quien ha estado recibiendo atención las 24 horas del día en su hogar, fue hospitalizado debido a un raro trastorno neurológico, informó su organización con sede en Chicago.
El líder defensor de los derechos civiles fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson hace más de una década. Sin embargo, su organización Rainbow/PUSH informó el jueves que el hombre de 84 años estaba bajo observación debido a una parálisis supranuclear progresiva, o PSP, un trastorno neurodegenerativo con el que ha estado "lidiando durante más de una década".
"La familia agradece todas las oraciones en este momento", señaló un comunicado de la organización dado a conocer el miércoles por la noche.
Jackson había presentado síntomas de Parkinson y reveló el diagnóstico en 2017, pero durante una visita a la Clínica Mayo en abril pasado, los médicos confirmaron un diagnóstico de PSP, que puede tener síntomas similares al Parkinson.
Después de revelar que recibía tratamiento ambulatorio en 2017, Jackson continuó haciendo apariciones públicas, incluso en la Convención Nacional Demócrata de 2024 en Chicago. El dos veces candidato presidencial dejó su puesto como líder de su organización Rainbow/PUSH en 2023 y su hijo, Yusef Jackson, asumió el cargo de director de operaciones el año pasado.
El mayor de los Jackson ha estado en silla de ruedas y continuó yendo a la oficina regularmente hasta hace unos meses, dijeron miembros de la familia.
En los últimos meses, sus familiares, incluidos sus hijos, el representante federal Jonathan Jackson y Jesse Jackson Jr., un excongresista de Illinois que busca la reelección, han estado proporcionando atención las 24 horas en turnos.
El reverendo ha tenido dificultades para mantener los ojos abiertos y no puede hablar. Pero ha encontrado formas de comunicarse con familiares y amigos que lo visitan, relató su hijo Jesse Jackson Jr. a The Associated Press el mes pasado.
"Te apretará la mano", afirmó.
