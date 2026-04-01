JetBlue aumenta tarifas por equipaje documentado: impacto en pasajeros

La aerolínea estadounidense JetBlue aumentó sus tarifas por equipaje documentado hasta en 9 dólares, mientras la guerra en Oriente Medio altera los suministros mundiales de petróleo e incrementa los precios del combustible.

Impacto en las tarifas y condiciones para pasajeros

Las nuevas tarifas entraron en vigor el lunes. Para la mayoría de los pasajeros de clase económica en vuelos nacionales, la primera maleta facturada ahora cuesta 39 dólares, frente a los 35 anteriores. Durante los periodos de mayor demanda, como las vacaciones de primavera de abril, los principales días festivos y el verano, los pasajeros tendrán que pagar 49 dólares en lugar de 40, indicó la aerolínea.

La aerolínea, cuya terminal principal está en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York, señaló en un comunicado enviado por correo electrónico a The Associated Press que el aumento en el importe por servicios opcionales "utilizados por clientes seleccionados" le permitiría mantener tarifas aéreas competitivas.

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"Aunque reconocemos que los aumentos de tarifas nunca son ideales, lo evaluamos cuidadosamente para garantizar que estos cambios se implementen solo cuando sea necesario", manifestó la empresa.

Consecuencias del conflicto en Oriente Medio para la industria aérea

Aerolíneas de todo el mundo afrontan un fuerte aumento de los gastos operativos debido a los precios del combustible para aviones, que han subido más de un 85% desde que comenzó la guerra con Irán el 28 de febrero. El conflicto ha reducido el tráfico de barcos a través del estrecho de Ormuz, un paso clave por el que transita una quinta parte del petróleo mundial. Los cierres del espacio aéreo en distintas partes de Oriente Medio han añadido presión sobre los precios al obligar a algunas aerolíneas a tomar rutas más largas que consumen más combustible.

Varias aerolíneas no estadounidenses ya han añadido recargos por combustible o han aumentado los precios de los boletos en respuesta a la situación.

El combustible para aviones es uno de los mayores gastos de la industria aérea y, por lo general, representa alrededor de una cuarta parte de los costos operativos. El precio promedio de un galón de combustible para aviones alcanzó los 4,64 dólares el martes, frente a los 2,50 dólares del día anterior a que estallara el conflicto, según Argus Media. El índice U.S. Jet Fuel Index de la empresa de inteligencia del mercado energético da seguimiento a los precios promedio en los principales centros, incluidos Chicago, Houston, Los Ángeles y Nueva York.

Analistas del sector prevén que las aerolíneas de Estados Unidos trasladen a los viajeros una parte del aumento en los costos de combustible mediante cargos adicionales, como el equipaje documentado y las mejoras de asiento, ya que por lo general no aplican recargos por combustible. Y, una vez que una aerolínea sube las tarifas, señalan los analistas, es probable que otras la sigan.

JetBlue también incrementó el cargo por documentar una segunda maleta de 50 a 59 dólares en periodos de menor demanda, y de 60 a 69 dólares en periodos de máxima demanda.

La aerolínea indicó que algunos clientes aún podrán documentar gratis su primera maleta, entre ellos, quienes tengan una de las tarjetas de crédito de marca compartida de la compañía y los miembros del programa de fidelidad que alcancen ciertos niveles. La mayoría de los clientes que vuelen en rutas transatlánticas también podrán documentar gratuitamente su primera maleta.

La determinación de Irán de cerrar el estrecho de Ormuz a los barcos de países que considera enemigos ha provocado fuertes fluctuaciones en los precios del crudo y, a su vez, ha impulsado al alza los precios del combustible. A principios de este mes, los directores ejecutivos de Delta Airlines, American Airlines y United Airlines informaron que el aumento del precio del combustible para aviones ya había añadido alrededor de 400 millones de dólares a los costos operativos.