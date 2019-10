Johnson comunicará a la UE que una prórroga del "brexit" "no es la solución"

LONDRES (EFE).- El primer ministro británico, el conservador Boris Johnson, ha enviado una carta a los diputados para informarles de que le dirá a la Unión Europea (UE) que otra prórroga del "brexit" no "es la solución" a la actual crisis.



Johnson decidió no someter hoy a votación el acuerdo del "brexit" que negoció con Bruselas después de que los diputados apoyaron una enmienda que obliga a solicitar un retraso de la retirada británica de la UE más allá del próximo 31 de octubre.

"He dejado claro que no quiero más retrasos. Los líderes europeos han dejado claro que no quieren más retrasos. Es de gran pesar para mi que hoy la Cámara (de los Comunes) haya votado a favor de más retrasos", escribió el jefe del Gobierno a los diputados.

La enmienda, introducida por el diputado independiente Oliver Letwin, fue aprobada por 322 votos a favor y 306 en contra en una sesión extraordinaria en la Cámara de los Comunes.

El "premier" tiene ahora plazo hasta antes de la próxima medianoche para solicitar a Bruselas una prórroga del "divorcio" británico en virtud de la Ley Benn, que establece esa exigencia si el Gobierno no tenía aprobado para hoy un acuerdo del "brexit".

"La próxima semana, este Gobierno va a introducir la legislación que necesitamos para salir de la Unión Europea con nuestro gran nuevo acuerdo el 31 de octubre", señaló Johnson en la carta remitida este sábado a los parlamentarios.

"Es bien posible que nuestros amigos en la UE rechacen la petición del Parlamento de otro retraso. En estas circunstancias, espero que mis colegas de todos los sectores de la cámara (baja) se enfrenten con la opción de (apoyar) nuestro gran acuerdo o no tener acuerdo", añadió la misiva.

Según los medios, Johnson habló hoy con el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, para decirle que enviará la carta para solicitar la prórroga del "brexit".

La enmienda aprobada hoy está pensada para funcionar como salvaguarda de seguridad en caso de que el trámite parlamentario de la ley del "brexit" no quede completado para el próximo día 31 y evitar que el Reino Unido salga de la UE sin acuerdo.