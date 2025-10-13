José Daniel Ferrer parte exiliado a Estados Unidos a pedido de EE. UU.

LA HABANA (AP) — El reconocido disidente cubano José Daniel Ferrer, un firme opositor al gobierno isleño, partió el lunes exiliado a Estados Unidos a pedido del gobierno de ese país.

El director de Temas Bilaterales de la Cancillería cubana, Alejandro García, confirmó a The Associated Press que la salida se produjo antes del mediodía desde la ciudad de Santiago de Cuba, en el oriente del país, con destino a Florida.

"En estos momentos está viajando a los Estados Unidos", señaló el directivo de exteriores. "Abandona el país en virtud de una solicitud realizada por el gobierno de los Estados Unidos al gobierno cubano y con la que (Ferrer) estuvo de acuerdo".

En imágenes a las que tuvo acceso AP se ve a Ferrer, de 55 años, vestido de camisa celeste y pantalón oscuro subiendo a un avión mientras era despedido aparentemente por funcionarios en la pista.

El gobierno cubano accedió al pedido de Estados Unidos "conforme a los intercambios que existen en materia de aplicación y cumplimiento de la ley entre los dos países", dijo García.

Ferrer se hizo conocido internacionalmente como parte de los 75 opositores encarcelados y enjuiciados en 2003, aunque una negociación entre la Iglesia católica, España y el entonces presidente cubano Raúl Castro logró las liberaciones entre 2010 y 2011.

El opositor se negó entonces a salir de la isla —la condición impuesta entonces para las liberaciones— y fundó a comienzos de la pasada década la Unión Patriótica de Cuba, una organización política sin reconocimiento legal pero desde la cual mantuvo una postura en contra del gobierno isleño.

Fue llevado a prisión nuevamente en el marco de una serie de protestas antigubernamentales en julio de 2021, cuando ya pagaba una condena domiciliaria a cuatro años y medio por el delito de lesiones.

El gobierno de Estados Unidos había exigido públicamente su liberación y Amnistía Internacional lo tenía incorporado a su lista de media docena de presos de conciencia en la isla.

Fue otra vez liberado en enero pasado como parte de un gesto de Cuba a presos con delitos de todo tipo por el año jubilar de la Iglesia católica, pero volvió a la cárcel en abril cuando las autoridades lo acusaron de no cumplir con las condiciones para la libertad condicional.

A comienzos de octubre familiares de Ferrer hicieron circular una carta escrita por él en la que se comunicaba su deseo de salir al exilio. Se desconocen las condiciones impuestas para su partida al extranjero, pero una nota de la Cancillería publicada el lunes por la tarde indicó que el disidente viajó junto a "miembros de su familia" .

La funcionaria de la Fiscalía General de la República, Ana Hernández, dijo a AP que para el caso de Ferrer "se le ha modificado la medida cautelar de prisión provisional", es decir que se le permitió partir de acuerdo a las leyes y la Constitución, pero tampoco especificó el alcance de la medida o cómo se había desarrollado la negociación.

Las reacciones a la salida de Ferrer no se hicieron esperar. Un comunicado del Consejo para la Transición Democrática, un movimiento del que el opositor forma parte, dijo que su "salida constituye un alivio profundamente humano" debido a "la intensa presión y hostigamiento que él y su familia han sufrido desde que hiciera pública su intención de abandonar la isla" a comienzo de mes.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, le dio la bienvenida a Ferrer en un comunicado. "Nos complace que Ferrer se encuentre ahora libre de la opresión del régimen", dijo el texto que acusó al gobierno cubano de ser "una influencia maligna" en la región.

Cuba acusó en reiteradas ocasiones a Ferrer y a otros opositores de estar financiados y recibir instrucciones por parte de Estados Unidos o ser orquestados por grupos de interés de Florida al calor de un enfrentamiento político que lleva más de seis décadas y por el cual Washington mantiene sanciones financieras presionando un cambio de modelo en Cuba.