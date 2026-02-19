José María Balcázar, reemplazo de José Jerí

Lima, Perú.- El Congreso peruano eligió el miércoles al legislador José María Balcázar como nuevo presidente interino en reemplazo de José Jerí , removido la víspera tras quedar envuelta en un escándalo de supuesta corrupción por varias citas no registradas con empresarios chinos.

Por 60 votos a favor y 46 en contra, Balcázar fue elegido para asumir la presidencia interina tras imponerse en una segunda votación a la legisladora María del Carmen Alva. El nuevo mandatario será el octavo en una década en el país sudamericano, aquejado por una crónica inestabilidad política.

Balcázar gobernará por cinco meses y entregará el poder el 28 de julio a quien gane las elecciones generales del 12 de abril, cuando los peruanos elegirán presidente, 130 diputados y 60 senadores. Si no hay un candidato que obtenga más del 50% de los sufragios, los dos más votados pasarán a una segunda vuelta en junio.

El actual Parlamento —que inició funciones en 2021— ha destituido a tres presidentes: Pedro Castillo (2021-2022), Dina Boluarte (2022-2025) y Jerí, que duró cuatro meses en el cargo.

En octubre, cuando asumió como mandatario interino, Jerí era titular del Congreso.