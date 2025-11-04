Juez analiza testimonios sobre condiciones inhumanas en centro de inmigración de Chicago

CHICAGO (AP) — Un juez escuchó el testimonio el martes sobre inodoros desbordados, celdas abarrotadas, falta de camas y agua que "sabía a alcantarilla" en un edificio del área de Chicago a donde han sido enviadas varias personas detenidas por casos migratorios.

Tres personas que estuvieron detenidas en el edificio en Broadview, justo afuera de Chicago, ofrecieron relatos públicos sobre las condiciones allí mientras el juez federal Robert Gettleman considera ordenar cambios en un sitio que se ha convertido en un punto de conflicto para protestas y enfrentamientos con agentes federales.

"No quiero que nadie más viva lo que yo viví", declaró Felipe Agustín Zamacona, de 47 años, conductor de Amazon e inmigrante mexicano que ha vivido en Estados Unidos durante décadas.

Zamacona dijo que había 150 personas en una celda de detención. Desesperado por acostarse a dormir, relató que una vez ocupó el lugar de otro hombre que se levantó para usar el inodoro.

¿Y el agua? Zamacona dijo que intentó beber de un lavabo, pero "sabía a alcantarilla".

El gobierno está acusado de negar a los detenidos el acceso adecuado a alimentos, agua y atención médica, y de coaccionarlos para que firmen documentos que no entienden. Sin ese conocimiento, y sin comunicación privada con abogados, han renunciado inconscientemente a sus derechos y enfrentado la deportación, alega la demanda.

"Esto no es un problema de no tener un inodoro o una botella de agua Fiji", dijo al juez la abogada Alexa Van Brunt del Centro de Justicia MacArthur. "Estas son un conjunto de condiciones extremas que, cuando se consideran en conjunto, pintan un cuadro desgarrador".

Antes de que comenzara el testimonio, el juez Gettleman calificó las acusaciones de "repugnantes".

"Tener que dormir en el suelo junto a un inodoro desbordado — eso es obviamente inconstitucional", expresó Gettleman.

La abogada Jana Brady del Departamento de Justicia reconoció que no hay camas en el edificio de Broadview, justo afuera de Chicago, porque no estaba destinado a ser un sitio de detención a largo plazo.

Las autoridades han "mejorado las operaciones" en los últimos meses, dijo, añadiendo que ha habido una "curva de aprendizaje".

"Las condiciones no son lo suficientemente serias", manifestó Brady al juez.

El edificio ha sido gestionado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas durante décadas. Pero en medio de la represión en el área de Chicago, se ha utilizado para procesar a personas para detención o deportación.

Greg Bovino, el comandante de la Patrulla Fronteriza que ha liderado la operación de inmigración en Chicago, sostuvo que las críticas eran infundadas.

"Creo que están haciendo un gran trabajo allí", dijo a The Associated Press durante una entrevista esta semana.

Los principales demandantes en el caso, Pablo Moreno González y Felipe Agustín Zamacona, estuvieron en la sala del tribunal el martes por insistencia del juez. Los inmigrantes mexicanos, que han vivido en Estados Unidos por más de 30 años, habían estado detenidos en Broadview hasta el viernes, pero permanecen bajo custodia del gobierno.

Testificando con la ayuda de un traductor, Moreno González, de 56 años, relató que fue arrestado la semana pasada mientras esperaba para comenzar a trabajar. Dijo que fue colocado en una celda con 150 personas más, sin camas, mantas, cepillo de dientes ni pasta dental.

"Fue realmente malo... Fue demasiado", expresó Moreno González, llorando, al juez.

Una tercera persona, Claudia Carolina Pereira Guevara, testificó desde Honduras, separada de dos hijos que permanecen en Estados Unidos. Dijo que estuvo detenida en Broadview durante cinco días en octubre y recordó haber usado una bolsa de basura para desatascar un inodoro.

"No nos dieron nada que tuviera que ver con limpieza. Absolutamente nada", aseguró Guevara.

Durante meses, activistas han expresado preocupaciones sobre las condiciones en la instalación, que ha atraído la atención de legisladores, candidatos políticos y grupos activistas. Abogados y familiares de personas detenidas allí lo han llamado un centro de detención de facto, diciendo que hasta 200 personas han sido retenidas a la vez sin acceso a asesoría legal.

El centro de Broadview también ha atraído manifestaciones, lo que ha llevado al arresto de numerosos manifestantes. Las manifestaciones son el centro de una demanda separada de una coalición de medios de comunicación y manifestantes que afirman que agentes federales violaron sus derechos de la Primera Enmienda al usar repetidamente gas lacrimógeno y otras armas contra ellos.