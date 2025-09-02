Juez dictamina despliegue ilegal de Guardia Nacional en Los Ángeles

SAN FRANCISCO (AP) — El gobierno del presidente Donald Trump violó "deliberadamente" la ley federal al enviar tropas de la Guardia Nacional al área de Los Ángeles a principios de junio, después de las redadas de inmigración que provocaron días de protestas, dictaminó un juez federal el martes.

En un fallo contundente, el juez federal de distrito, Charles Breyer, con sede en San Francisco, señaló que Trump y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, han declarado su intención de desplegar tropas de la Guardia Nacional en otras ciudades del país, entre ellas, Oakland y San Francisco, lo que genera preocupaciones de que estén "creando una fuerza policial nacional con el presidente como su jefe".

Breyer no exigió la retirada de los 300 efectivos restantes, pero señaló que recibieron un entrenamiento inadecuado y ordenó al gobierno republicano de Trump que dejara de usarlos "para ejecutar las leyes". Estableció que su orden entrará en vigor el 12 de septiembre.

La Casa Blanca indicó que el gobierno planea apelar.

"Una vez más, un juez rebelde trata de usurpar la autoridad del Comandante en Jefe para proteger las ciudades estadounidenses de la violencia y la destrucción", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, en un comunicado.

No se sabe si la orden, que se aplica solo a California, podría sentar un precedente que podría afectar los planes de Trump, quien ha hablado de desplegar a la Guardia Nacional en otras ciudades gobernadas por demócratas, como Chicago, Baltimore y Nueva York. El mandatario ya ha desplegado a la guardia como parte de su inédita toma de control de la aplicación de la ley contra el crimen, la inmigración y las personas sin hogar en Washington, donde tiene el control legal directo sobre la Guardia Nacional del Distrito de Columbia.

Juez afirma que el gobierno violó "deliberadamente" la ley

En su fallo, Breyer acusó al gobierno de Trump de violar "deliberadamente" la ley, y dijo que usó tropas para funciones que estaban prohibidas por sus propios materiales de entrenamiento, se negó a "coordinarse significativamente con funcionarios estatales y locales" y "asesoró" a las agencias federales de aplicación de la ley sobre el lenguaje a usar al solicitar asistencia.

"Estas acciones demuestran que los Demandados sabían que estaban ordenando a las tropas que aplicaran la ley nacional más allá de su autoridad habitual", escribió. "La evidencia en el juicio estableció que los Demandados usaron sistemáticamente a soldados armados (cuya identidad a menudo estaba oculta por armaduras protectoras) y vehículos militares para establecer perímetros protectores y bloqueos de tráfico, participar en el control de multitudes y demostrar de otras formas una presencia militar en y alrededor de Los Ángeles".

Ordenó al gobierno federal que dejara de usar las tropas "para ejecutar las leyes, lo que incluye, sin limitarse a ello, participar en arrestos, aprehensiones, registros, incautaciones, patrullajes de seguridad, control de tráfico, control de multitudes, control de disturbios, recolección de evidencia, interrogatorios o actuar como informantes".

El fallo se produce tras demanda de California

La orden se produce después de una demanda presentada por California, en la que se señala que las tropas enviadas a Los Ángeles durante el verano violaban una ley que prohíbe la aplicación militar de leyes nacionales. Los abogados del gobierno de Trump han argumentado que la Ley Posse Comitatus no es aplicable porque las tropas estaban protegiendo a agentes federales, no haciendo cumplir leyes. Afirman que fueron movilizadas en virtud de una autoridad que permite que el presidente las despliegue.

Las tropas llegaron al área de Los Ángeles después de que miles de manifestantes salieran a las calles en respuesta al despliegue de la Guardia Nacional por parte de Trump, bloqueando una importante autopista y prendiendo fuego a autos autónomos mientras las fuerzas del orden usaban gas lacrimógeno, balas de goma y granadas de aturdimiento para controlar a la multitud.

El despliegue pareció ser la primera vez en décadas que la guardia nacional de un estado se activaba sin una solicitud de su gobernador, una importante escalada contra quienes han buscado obstaculizar los esfuerzos de deportación masiva de la administración.

El gobernador demócrata Gavin Newsom dijo en un comunicado que el tribunal se puso del lado de la democracia. "Ningún presidente es un rey, ni siquiera Trump, y ningún presidente puede pisotear el poder de un estado para proteger a su gente", dijo.

Trump federalizó a miembros de la Guardia Nacional de California según una ley que permite al presidente llamar a la guardia al servicio federal cuando el país "es invadido", cuando "hay una rebelión o peligro de rebelión contra la autoridad del Gobierno", o cuando el presidente no puede "ejecutar las leyes de Estados Unidos".

El gobierno de Trump ha hablado de realizar más despliegues

Trump ha puesto a prueba los límites de la actividad militar típica en suelo nacional, incluso mediante la creación de zonas militarizadas a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo el domingo que el gobierno de Trump pronto expandirá las operaciones de inmigración en Chicago, donde Trump ha dicho que las tropas podrían ser necesarias para combatir el crimen, y que el mandatario tiene la "prerrogativa" de desplegar tropas de la Guardia Nacional en esa ciudad como lo hizo en Los Ángeles.

"Yo sé que LA no estaría en pie hoy si el presidente Trump no hubiera tomado medidas", dijo Noem. "Esa ciudad habría ardido si se hubiera dejado a los mecanismos del alcalde y el gobernador de ese estado".

El gobernador demócrata de Illinois, JB Pritzker, y el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, han rechazado la movilización federal prevista, diciendo que los índices de criminalidad han disminuido en Chicago. Ambos planean demandar si Trump sigue adelante con el plan.

Las tropas participaron en la aplicación de la ley en el sur de California

Cerca de 4.000 soldados de la Guardia Nacional y 700 marines fueron desplegados en Los Ángeles a principios de junio para lidiar con las protestas y se sumaron a docenas de operaciones de aplicación de la ley federal. Todos fueron retirados a finales de julio, excepto unos 300 efectivos de la Guardia Nacional.

En Los Ángeles, miembros de la Guardia Nacional se unieron a una operación en el Parque MacArthur, en el centro de Los Ángeles, destinada a mostrar fuerza. También acompañaron a agentes federales de inmigración en redadas en dos viveros de marihuana con licencia estatal en el condado de Ventura, testificó el General de División del Ejército Scott Sherman.

Sherman, quien inicialmente comandó las tropas desplegadas en Los Ángeles, testificó, durante el segundo día del juicio, que expresó preocupaciones de que el despliegue podría violar la Ley Posse Comitatus.

Dijo que a los soldados se les dieron materiales que incluían una lista de actividades prohibidas por la ley, como realizar patrullajes de seguridad y llevar a cabo actividades de control de tráfico, control de multitudes y control de disturbios.

Sherman dijo que, aunque la ley prohíbe que las tropas lleven a cabo esas acciones, sus superiores le dijeron que había una "excepción constitucional" que permitía tales actividades cuando las tropas protegen propiedad o personal federal.