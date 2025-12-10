Juez federal dictamina devolución control Guardia Nacional California

La administración de Trump debe dejar de desplegar a la Guardia Nacional de California en Los Ángeles y devolver el control de las tropas al estado, dictaminó un juez federal el miércoles.

El juez Charles Breyer en San Francisco concedió una orden judicial preliminar solicitada por funcionarios de California, pero también suspendió la decisión hasta el lunes, presumiblemente para dar a la administración la oportunidad de apelar.

En un movimiento extraordinario, el presidente Donald Trump convocó a más de 4.000 soldados de la Guardia Nacional de California en junio sin la aprobación del gobernador Gavin Newsom para impulsar su masiva ofensiva de detención de inmigrantes. El número había disminuido a varios cientos para finales de octubre, pero California se mantuvo firme en su oposición al mando de Trump sobre las tropas.

La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, sugirió en un comunicado que la administración apelaría el fallo diciendo que esperaba con ansias la "victoria definitiva sobre el tema".

"El presidente Trump ejerció su autoridad legal para desplegar tropas de la Guardia Nacional para apoyar a los oficiales y activos federales tras disturbios violentos que líderes locales como 'Newscum' se negaron a detener", declaró, usando el insulto que Trump ha usado para referirse al gobernador demócrata.

El fiscal general de California, Rob Bonta, declaró que el fallo fue una victoria para la democracia y el estado de derecho.

"El presidente no es un rey", indicó en un comunicado. "Y no puede federalizar la Guardia Nacional cuando, donde y por el tiempo que quiera, sin justificación".

Breyer rechazó los argumentos de la administración de que el tribunal no tiene derecho a contradecir el despliegue y que todavía necesita a la Guardia en Los Ángeles, declarando que la primera afirmación era "impactante" y la segunda rozaba la "falsedad".

"Los Fundadores diseñaron nuestro gobierno para ser un sistema de controles y equilibrios", añadió Breyer, un nominado del presidente Bill Clinton, un demócrata. "Los demandados, sin embargo, dejan claro que lo único que aceptarán es un cheque en blanco".

Los aproximadamente 100 miembros de la Guardia de California que permanecen en Los Ángeles están custodiando edificios federales o permanecen en una base cercana y no están en las calles con los oficiales de inmigración, según el Comando Norte de Estados Unidos.

California argumentó que las condiciones en Los Ángeles habían cambiado desde que Trump tomó el mando de las tropas y las desplegó en junio tras enfrentamientos entre oficiales de inmigración federales y personas que protestaban por la detención de inmigrantes. Durante una manifestación, los manifestantes lanzaron piedras a los vehículos de la Patrulla Fronteriza. Un hombre más tarde se declaró culpable de lanzar un cóctel Molotov.

La administración republicana extendió el despliegue hasta febrero mientras también intentó utilizar a la Guardia de California en Portland, Oregon, como parte de su esfuerzo por enviar al ejército a ciudades gobernadas por demócratas a pesar de la feroz resistencia de alcaldes y gobernadores. También envió algunas tropas de la Guardia Nacional de California a Illinois.

En su fallo, Breyer acusó a la administración de Trump de "crear efectivamente una fuerza policial nacional compuesta por tropas estatales".

La idea de que las manifestaciones en Los Ángeles no pueden ser manejadas sin la Guardia Nacional desafía el "sentido común", escribió el juez.

"Después de todo, las fuerzas del orden locales como el LAPD, el LASD y la Patrulla de Carreteras de California ("CHP") no solo han estado dispuestas a manejar las protestas, sino que lo han hecho de manera competente desde junio", escribió.

La convocatoria en junio fue la primera vez en décadas que la guardia nacional de un estado fue activada sin una solicitud de su gobernador y marcó una escalada significativa en los esfuerzos de la administración para llevar a cabo su política de deportación masiva. Las tropas fueron estacionadas fuera de un centro de detención federal en el centro de Los Ángeles donde se reunieron manifestantes y luego enviadas a las calles para proteger a los agentes de inmigración mientras realizaban arrestos.

California demandó, argumentando que el presidente estaba utilizando a los miembros de la Guardia como su fuerza policial personal en violación de una ley que limita el uso del ejército en asuntos domésticos. La administración sostiene que los tribunales no pueden cuestionar la decisión del presidente de que la violencia durante las protestas hacía imposible para él ejecutar las leyes con fuerzas regulares y reflejaba una rebelión, o peligro de rebelión.

Breyer dijo en la decisión del miércoles que la sugerencia de que había peligro de rebelión era aún más "descabellada" cuando la administración extendió el despliegue que en junio.

Breyer inicialmente emitió una orden de restricción temporal que requería que la administración devolviera el control de los miembros de la Guardia a California, pero un panel de la corte de apelaciones suspendió esa decisión.

Después de un juicio, Breyer dictaminó en septiembre que el despliegue violaba la ley.

Otros jueces han bloqueado a la administración de desplegar tropas de la Guardia Nacional en Portland, Oregon, y Chicago.