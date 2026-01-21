logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CREATIVIDAD Y MARCAS DE LUJO CON PAMELA OCAMPO

Fotogalería

CREATIVIDAD Y MARCAS DE LUJO CON PAMELA OCAMPO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Junta militar de Guinea-Bisáu anuncia elecciones para diciembre

La junta militar de Guinea-Bisáu establece fecha electoral luego del golpe del año pasado

Por AP

Enero 21, 2026 02:36 p.m.
A
Junta militar de Guinea-Bisáu anuncia elecciones para diciembre

BISÁU, Guinea-Bisáu (AP) — La junta militar de Guinea-Bisáu ha fijado la fecha de las elecciones tras su toma de poder a finales del año pasado, según un comunicado del líder de la cúpula gobernante el miércoles.

En un decreto presidencial, el general Horta Inta-a afirmó que se han cumplido las condiciones necesarias para celebrar elecciones libres, justas y transparentes, y que las elecciones legislativas y presidenciales se llevarán a cabo el 6 de diciembre.

Guinea-Bisáu, uno de los países más pobres del mundo, ha estado plagado de golpes e intentos de golpe desde su independencia de Portugal hace más de 50 años, incluyendo una insurrección el pasado octubre. El país de 2,2 millones de habitantes, es conocido como un centro de tráfico de drogas entre América Latina y Europa, una tendencia que, según los expertos, ha alimentado sus crisis políticas.

Después del golpe de noviembre, el alto mando militar inauguró al exjefe del Estado Mayor del ejército, Inta-a, como jefe del gobierno militar, que supervisará un período de transición de un año.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


África Occidental ha sufrido una ola de golpes de Estado desde 2020, generalmente con el propósito declarado de proteger al país contra insurgencias o corregir la mala gobernanza.

Líderes militares en los cercanos Mali, Níger y Burkina Faso también tomaron el poder por la fuerza con la promesa de proporcionar más seguridad a los ciudadanos contra grupos armados extremistas. En la vecina Guinea, el General Mamadi Doumbouya derrocó al presidente en 2021 con la promesa de librar al país de la corrupción.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Junta militar de Guinea-Bisáu anuncia elecciones para diciembre
Junta militar de Guinea-Bisáu anuncia elecciones para diciembre

Junta militar de Guinea-Bisáu anuncia elecciones para diciembre

SLP

AP

La junta militar de Guinea-Bisáu establece fecha electoral luego del golpe del año pasado

Hallan en cueva de Indonesia el arte rupestre más antiguo descubierto hasta ahora
Hallan en cueva de Indonesia el arte rupestre más antiguo descubierto hasta ahora

Hallan en cueva de Indonesia el arte rupestre más antiguo descubierto hasta ahora

SLP

AP

Un equipo de investigadores descubre en Indonesia arte rupestre ancestral en una cueva de Sulawesi.

Tragedia en Gaza: 11 palestinos muertos por fuego israelí
Tragedia en Gaza: 11 palestinos muertos por fuego israelí

Tragedia en Gaza: 11 palestinos muertos por fuego israelí

SLP

AP

11 palestinos, incluidos niños y periodistas, pierden la vida en Gaza por fuego israelí

Republicanos buscan declarar en desacato a los Clinton por investigación sobre Epstein
Republicanos buscan declarar en desacato a los Clinton por investigación sobre Epstein

Republicanos buscan declarar en desacato a los Clinton por investigación sobre Epstein

SLP

AP

El Congreso busca testimonio de los Clinton en relación con la investigación sobre Jeffrey Epstein.