Kallas rechaza teoría de Rubio

Múnich, Ale.- La alta representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior y de Seguridad, Kaja Kallas, dijo este domingo que Europa no está al borde de "la desaparición civilizacional", en una intervención en Múnich en la que llevó la contraria a las tesis del Gobierno de Estados Unidos.

"Contrariamente a lo que algunos pueden decir, la Europa ´woke´ y decadente no se enfrenta a una desaparición civilizacional. De hecho, la gente sigue queriendo unirse a nuestro club", comentó Kallas en la Conferencia de Seguridad de Múnich (CSM), en alusión a pronunciamientos en este sentido efectuados por Washington.

Kallas agregó que no sólo otros países europeos quieren integrar el proyecto comunitario, y puso el ejemplo de Canadá, donde "más del 40 % de los canadienses tienen un interés en entrar en la Unión Europea".

"La lista de espera es larga, deseo que los que están esperando largo tiempo no tengan que esperar por más tiempo", apuntó, en alusión a las naciones candidatas a integrar la UE.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Cuando escucho estas críticas a Europa, me pregunto cuál es la alternativa. Porque estamos representando valores que siguen siendo altos. Estamos empujando a avanzar a la humanidad", señaló la jefa de la diplomacia europea en una defensa del proyecto europeo.

Con sus palabras, Kallas rechazó las tesis que manejan en la administración del presidente estadounidense, Dondald Trump, cuyo secretario de Estado, Marco Rubio, puso de relieve el sábado en Múnich la preocupación de Washington por el futuro de Europa.

"En la búsqueda de un mundo sin fronteras, abrimos nuestras puertas a una ola sin precedentes de migración masiva que amenaza la cohesión de nuestras sociedades, la continuidad de nuestra cultura y el futuro de nuestros pueblos", dijo Rubio en una crítica también a la política de puertas abiertas de Europa hace una década.