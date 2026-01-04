logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

Fotogalería

CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Kamala Harris critica acción militar en Venezuela

Kamala Harris se pronuncia sobre incursión militar en Venezuela

Por El Universal

Enero 04, 2026 03:57 p.m.
A
Kamala Harris critica acción militar en Venezuela

WASHINGTON, EU, enero 4 (ANSA/EL UNIVERSAL).- La exvicepresidenta estadounidense Kamala Harris afirmó hoy, sobre la incursión militar de Washington en Venezuela, que "el hecho de que Nicolás Maduro sea un dictador brutal e ilegítimo no cambia el hecho de que esta acción fue ilegal e imprudente".

"Ya hemos visto esta película antes. Guerras por un cambio de régimen o por el petróleo que se venden como fuerza, pero se convierten en caos, y las familias estadounidenses pagan el precio", sostuvo Harris.

"El pueblo estadounidense no quiere esto y está cansado de que le mientan. No se trata de drogas ni de democracia. Se trata de petróleo y del deseo de Donald Trump de ejercer el papel de hombre fuerte en la región", subrayó.

"Si le importara alguna de las dos cosas, no indultaría a un narcotraficante convicto ni marginaría a la legítima oposición venezolana mientras busca acuerdos con los allegados de Maduro", concluyó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Kamala Harris critica acción militar en Venezuela
Kamala Harris critica acción militar en Venezuela

Kamala Harris critica acción militar en Venezuela

SLP

El Universal

Kamala Harris se pronuncia sobre incursión militar en Venezuela

El Papa León XIV insta a garantizar la soberanía de Venezuela
El Papa León XIV insta a garantizar la soberanía de Venezuela

El Papa León XIV insta a garantizar la soberanía de Venezuela

SLP

El Universal

León XIV expresa su inquietud por la situación actual en el país latinoamericano.

Las acusaciones del Gran Jurado de NY contra Maduro
Las acusaciones del Gran Jurado de NY contra Maduro

Las acusaciones del Gran Jurado de NY contra Maduro

SLP

El Universal

El Gran Jurado de NY presenta acusaciones contra Nicolás Maduro por presunta relación con el narcotráfico.

Delcy Rodríguez impresiona a EU con su manejo del petróleo en Venezuela
Delcy Rodríguez impresiona a EU con su manejo del petróleo en Venezuela

Delcy Rodríguez impresiona a EU con su manejo del petróleo en Venezuela

SLP

El Universal

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, destaca por su gestión en la industria petrolera según EU