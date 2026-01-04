Kamala Harris critica acción militar en Venezuela
Kamala Harris se pronuncia sobre incursión militar en Venezuela
WASHINGTON, EU, enero 4 (ANSA/EL UNIVERSAL).- La exvicepresidenta estadounidense Kamala Harris afirmó hoy, sobre la incursión militar de Washington en Venezuela, que "el hecho de que Nicolás Maduro sea un dictador brutal e ilegítimo no cambia el hecho de que esta acción fue ilegal e imprudente".
"Ya hemos visto esta película antes. Guerras por un cambio de régimen o por el petróleo que se venden como fuerza, pero se convierten en caos, y las familias estadounidenses pagan el precio", sostuvo Harris.
"El pueblo estadounidense no quiere esto y está cansado de que le mientan. No se trata de drogas ni de democracia. Se trata de petróleo y del deseo de Donald Trump de ejercer el papel de hombre fuerte en la región", subrayó.
"Si le importara alguna de las dos cosas, no indultaría a un narcotraficante convicto ni marginaría a la legítima oposición venezolana mientras busca acuerdos con los allegados de Maduro", concluyó.
El Universal
