logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

Fotogalería

CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Captan a Noroña saliendo de exclusivo centro comercial en Roma

El Senador Noroña es confrontado por el embajador Quijano en un exclusivo centro comercial de Roma, generando un incidente público.

Por El Universal

Enero 04, 2026 03:22 p.m.
A
Captan a Noroña saliendo de exclusivo centro comercial en Roma

CIUDAD DE MÉXICO, enero 4 (EL UNIVERSAL).- Roberto Quijano, embajador vitalicio de Baja California, acusó que el senador morenista Gerardo Fernández Noroña lo agredió tras encontrárselo en las calles de Roma.

Quijano compartió un video en su cuenta de X donde abordó al senador "saliendo del exclusivo centro comercial Rinascente", escribió.

"Me topé a @fernandeznorona en la calle en Roma. Saliendo del exclusivo centro comercial Rinascente. Me quiso quitar el celular y su pareja me quiso patear. Ni un segundo de sosiego a este perro hambreado defensor de Maduro", acusó.

En el breve video se le cuestionó a Fernández Noroña que, "¿Qué se siente estar en Roma?" a lo que respondió "pues muy bien, crees que tú eres el único que tienes derecho a estar en Roma? No, mi amigo, dijo mientras soltó un manotazo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La acompañante del legislador lo secundó y llamó "pobre idiota" a Quijano, para luego retroceder y, aparentemente, retirarse.

En el video se escucha como la persona que lo graba acusa a Noroña de ser un corrupto y defender a Nicolás Maduro. "Está aquí en Roma mientras el país está en crisis", señaló.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Captan a Noroña saliendo de exclusivo centro comercial en Roma
Captan a Noroña saliendo de exclusivo centro comercial en Roma

Captan a Noroña saliendo de exclusivo centro comercial en Roma

SLP

El Universal

El Senador Noroña es confrontado por el embajador Quijano en un exclusivo centro comercial de Roma, generando un incidente público.

Descarrilamiento de tren en Nogales con carga de jarabe de maíz
Descarrilamiento de tren en Nogales con carga de jarabe de maíz

Descarrilamiento de tren en Nogales con carga de jarabe de maíz

SLP

El Universal

Protección Civil y autoridades trabajan en conjunto tras el descarrilamiento del tren con jarabe de maíz en Nogales.

Encuentran sin vida a empresario tequilero en Jalisco
Encuentran sin vida a empresario tequilero en Jalisco

Encuentran sin vida a empresario tequilero en Jalisco

SLP

El Universal

El empresario tequilero Adrián Corona fue encontrado sin vida en Jalisco tras ser secuestrado por un grupo armado.

UAM condena intervención militar de EE.UU. en Venezuela
UAM condena intervención militar de EE.UU. en Venezuela

UAM condena intervención militar de EE.UU. en Venezuela

SLP

El Universal

La Universidad Autónoma Metropolitana rechaza las acciones militares de EE.UU. en Venezuela y aboga por la soberanía del país.