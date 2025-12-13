Kast y Jara se disputan la presidencia

Santiago de Chile.- En medio de una agenda dominada por el temor a la delincuencia y la migración desenfrenada, los chilenos volverán el domingo a las urnas para elegir a su gobernante para los próximos cuatro años en unas elecciones que podrían marcar el giro a la derecha más extrema desde la dictadura militar de Augusto Pinochet.

El ultraderechista José Antonio Kast llega con una amplia ventaja en las encuestas de intención de voto —que ronda el 60%— al balotaje en el que se enfrentará a la candidata del oficialismo, la comunista Jeannette Jara .

A diferencia de hace cuatro años, cuando las libertades individuales y los pedidos por reformas estructurales pusieron en jaque al sistema político chileno, este año la delincuencia ha eclipsado a la economía, la salud y la educación como la principal preocupación.

Codo a codo en la lista de inquietudes ciudadanas figura también la llegada masiva, a partir de 2019, de millas de extranjeros, sobre todos venezolanos. Muchos sectores, incluso el gobierno saliente, han vinculado la migración descontrolada con el aumento de la violencia urbana.

"La delincuencia es una cuestión que nosotros no estábamos acostumbrados al nivel que hay ahora", dijo a The Associated Press la jubilada Norma Ayala, de 67 años. "Y cambió mucho, aunque parezca mal, con llegada de tanto extranjero".