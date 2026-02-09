Keir Starmer mantiene liderazgo pese a crisis por Mandelson

LONDRES (AP) — El primer ministro británico, Keir Starmer, se aferraba el lunes al poder después de que las revelaciones sobre la relación entre el exembajador del Reino Unido en Washington y Jeffrey Epstein detonaron una crisis en su gobierno.

Crisis por nombramiento Mandelson afecta a Keir Starmer

La autoridad del primer ministro dentro de su propio Partido Laborista se ha visto sacudida por las consecuencias de la publicación de los documentos relacionados con la investigación sobre Epstein, un hombre al que nunca conoció y cuyos delitos sexuales no han implicado a Starmer.

Algunos legisladores del centroizquierdista Partido Laborista han pedido la renuncia de Starmer por haber nombrado a Peter Mandelson como embajador en Washington en 2024 a pesar de sus vínculos con Epstein. El líder del Partido Laborista en Escocia, Anas Sarwar, se sumó el lunes a esos llamados al decir que esta "distracción debe terminar y el liderazgo en Downing Street tiene que cambiar".

"Ha habido demasiados errores", dijo Sarwar, intentando distanciarse de Starmer antes de las elecciones para el Parlamento de Escocia en mayo.

El jefe de despacho de Starmer y su director de comunicaciones también presentaron sus renuncias en las últimas 24 horas. Pero la oficina de Starmer anunció el lunes que no planea dimitir.

"El pueblo británico le concedió un mandato de cinco años para lograr el cambio, y eso es lo que hará", informó Downing Street en un comunicado.

Tras las declaraciones de Sarwar, otros miembros del gabinete defendieron a Starmer. El viceprimer ministro David Lammy escribió en la red social X: "No debemos permitir que nada nos distraiga de nuestra misión de cambiar a Reino Unido y apoyamos al primer ministro en eso".

La secretaria de Relaciones Exteriores, Yvette Cooper, publicó: "En este momento crucial para el mundo, necesitamos de su liderazgo, no sólo en casa sino en el escenario global". La jefa del Tesoro, Rachel Reeves, escribió: "Estamos cambiando al país con Keir como nuestro primer ministro".

Algunos legisladores que han sido considerados como posibles reemplazos de Starmer también expresaron su respaldo al primer ministro, incluida su exdelegada Angela Rayner, quien dijo que Starmer "tiene todo mi apoyo".

Starmer tiene previsto reunirse el lunes con los legisladores laboristas a puerta cerrada en un intento por reconstruir parte de su autoridad.

Investigación policial y renuncias en el equipo de Starmer

Starmer despidió a Mandelson en septiembre después de que se publicaran correos electrónicos que mostraban que mantenía una amistad con Epstein después de que el financiero fue condenado en 2008 por delitos sexuales con una menor de edad. Los críticos aseguran que Starmer debió saber que era mala idea nombrar al diplomático de 72 años de edad, cuya carrera ha estado salpicada de escándalos éticos o financieros.

Estados Unidos publicó la semana pasada una nueva serie de archivos sobre Epstein, los cuales han revelado más detalles sobre la relación entre ambos, aumentando la presión sobre Starmer.

Starmer se disculpó la semana pasada con las víctimas de Epstein y dijo que lamentaba "haber creído en las mentiras de Mandelson".

Prometió publicar documentos relacionados con su nombramiento que, según el gobierno, demostrarán que Mandelson engañó a los funcionarios sobre sus vínculos con Epstein. Pero la publicación de los documentos podría tardar semanas. Deben ser revisados por motivos de seguridad nacional y por posibles conflictos con una investigación policial.

La policía investiga a Mandelson por posible comportamiento indebido en el cargo público debido a documentos que dejan entrever que pasó información gubernamental sensible a Epstein hace una década y media. El delito conlleva una pena máxima de cadena perpetua.

Mandelson no ha sido arrestado ni acusado, y tampoco enfrenta ninguna acusación de conducta sexual inapropiada.

El jefe de despacho de Starmer, Morgan McSweeney, asumió la responsabilidad por la decisión de nombrar a Mandelson como embajador, por lo que el domingo presentó su renuncia señalando que "recomendé al primer ministro hacer ese nombramiento y asumo toda la responsabilidad por ese consejo".

McSweeney fue el asistente más importante de Starmer desde que se convirtió en líder laborista en 2020, y se le considera el arquitecto de la aplastante victoria del Partido Laborista en las elecciones de julio de 2024. Pero algunos en el partido lo culpan por una serie de errores desde entonces.

Algunos funcionarios laboristas esperan que su partida le dé al primer ministro tiempo para reconstruir la confianza con el partido y el país.

La legisladora Emily Thornberry dijo que McSweeney se había convertido en una "figura divisiva" y su partida brindaba la oportunidad de un reinicio.

Añadió que Starmer es "un buen líder en el sentido de que es fuerte y claro. Creo que necesita dar un paso adelante un poco más de lo que ha hecho".

Otros afirman que la partida de McSweeney deja a Starmer débil y aislado.

La líder del opositor Partido Conservador, Kemi Badenoch, afirmó que Starmer "ha tomado una mala decisión tras otra" y "su posición ahora es insostenible".

Desde que asumió el cargo, Starmer ha tenido dificultades para cumplir con el prometido crecimiento económico, reparar los deteriorados servicios públicos y aliviar el coste de vida. Prometió un regreso a un gobierno honesto después de 14 años de gobierno conservador manchado por escándalos, pero ha estado plagado de errores y cambios de rumbo sobre recortes de bienestar y otras políticas impopulares.

El Partido Laborista aparece de forma continua detrás del partido derechista Reformar Reino Unido en las encuestas de opinión, y su incapacidad para mejorar las condiciones del país había desatado un debate sobre una posible moción para cambiar de mando, incluso antes de las revelaciones sobre Mandelson.

Según el sistema parlamentario británico, se puede cambiar a un primer ministro sin la necesidad de una elección nacional. Si el gobierno de Starmer es impugnado o renuncia, se celebrará una votación dentro del partido para elegir al siguiente líder laborista. El ganador se convertiría en primer ministro.

Los conservadores pasaron por tres primeros ministros entre las elecciones nacionales de 2019 y 2024, incluida Liz Truss, quien duró apenas 49 días en el cargo.

Starmer fue elegido con la promesa de poner fin al caos político que sacudió los últimos años de poder de los conservadores. Eso resultó ser más fácil de decir que de hacer.

El legislador laborista Clive Efford dijo que los críticos de Starmer deberían "tener cuidado con lo que desean".

"No creo que la gente aceptara los cambios de primer ministro cuando los tories estaban en el poder", dijo a la BBC, empleando un término coloquial para los conservadores. "No les hizo ningún bien".