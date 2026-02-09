Kenia: sequía deja hambre y muerte de ganado en noreste

KAMPALA, Kenia (AP) — Las condiciones de sequía han dejado a más de dos millones de personas en situación de hambre en algunas partes de Kenia, donde algunas de las comunidades ganaderas del noreste del país han resultado las más afectadas, de acuerdo con Naciones Unidas y otros organismos.

Impacto en la comunidad

Las imágenes de ganado demacrado en la zona árida cerca de la frontera con Somalia han causado conmoción en las últimas semanas en una región que sufre los efectos del cambio climático.

La temporada de lluvias se ha reducido en algunas comunidades durante los últimos años, dejándolas expuestas a la sequía. Por lo general, los animales son los primeros en morir.

La muerte de cabezas de ganado hace recordar lo ocurrido entre 2020 y 2023, cuando millones de animales murieron en la región que se extiende desde Kenia hasta partes de Etiopía y Somalia. En ese momento se logró evitar una hambruna prevista para Somalia gracias a un aumento en la distribución de ayuda internacional.

El Cuerno de África, frente al océano Índico, no ha registrado lluvias significativas en cuatro temporadas húmedas consecutivas.

La temporada de lluvias que se extiende de octubre a diciembre fue una de las más secas de las que se tenga registro, de acuerdo con la agencia de salud de la ONU. Debido a la brevedad de las lluvias, partes del este de Kenia registraron su nivel más seco desde 1981.

Alrededor de 10 condados en Kenia experimentan condiciones de sequía, según la Autoridad Nacional de Gestión de la Sequía.

Acciones de la autoridad

El condado de Mandera, que colinda con Somalia, ha alcanzado la clasificación de "alarma", lo que significa que la escasez crítica de agua provocó la muerte de ganado y el desgaste de menores de edad.

Las condiciones se extienden a Somalia, Tanzania e incluso Uganda, donde muchas personas sufren los estragos de patrones climáticos similares y escasez de agua, dijo la Organización Mundial de la Salud a finales de enero.

En el sur de Somalia, una evaluación del grupo de ayuda Islamic Relief reveló "una impactante escasez de alimentos mientras las familias huyen del deterioro en las condiciones de sequía de la región".

En Somalia, que ha sido vulnerable a las condiciones de sequía desde hace mucho tiempo, más de tres millones de personas han abandonado sus hogares, refugiándose en campamentos para desplazados internos.

Pero el apoyo no es suficiente, y el 70% de los desplazados internos en la ciudad de Baidoa sobreviven con una comida o menos al día, indicó Islamic Relief en un comunicado, añadiendo que los niños que viven en los campamentos están "mostrando signos visibles de desnutrición y desgaste".

Los expertos afirman que gran parte de lo que sucede es consecuencia del cambio climático.

La temperatura en el océano Índico se ha elevado, alimentando algunas de las tormentas tropicales más destructivas de los últimos años. Al mismo tiempo, las condiciones de sequía se han vuelto más prolongadas, intensas y severas.

Todo esto es devastador para los africanos cuyo sustento económico depende de la agricultura de secano, dejándolos vulnerables al clima extremo. Muchos agricultores aseguran que el aumento de las temperaturas deja al ganado sin pastura y mata sus cultivos.

África es particularmente vulnerable a los eventos climáticos extremos porque está menos equipada para desastres naturales. A pesar de contribuir apenas entre el 3% y el 4% de las emisiones globales, según la ONU, el continente es uno de los más expuestos a los efectos del cambio climático.