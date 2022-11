La concientización creciente no frena la violencia contra la mujer en el mundo

La conmemoración internacional del Día para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres multiplicó este viernes las apelaciones a combatir esta lacra, pero revela un panorama mundial en el que los crímenes machistas no retroceden en ningún continente y se extienden en todo tipo de países, más allá de ejemplos tan impactantes como Irán y Afganistán.



EUROPA

Una de cada tres mujeres de la UE ha sufrido violencia física o sexual y una de cada cinco niñas vive abusos sexuales, según una declaración conjunta de la Comisión Europea y el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, en la que se advierte de que la violencia en línea va en aumento, de modo que una de cada dos mujeres jóvenes sufre ciberviolencia de género.

En Italia, el presidente de la República, Sergio Mattarella, lanzó un llamamiento para poner fin a la violencia contra las mujeres cuando en el país se contabilizan 88 víctimas de violencia machista en lo que va de año, según datos del Ministerio del Interior.

Una encuesta publicada en Austria revela asimismo que una de cada tres mujeres en este país de 9 millones de habitantes ha sido alguna vez víctima de violencia física o sexual y una de cada seis se ve afectada por amenazas de violencia física.

ÁFRICA

Donde más golpea la violencia machista en el mundo es en África, el continente en el que se encuentran algunos de los países más pobres del planeta, cuyos Estados, en muchos casos, no proporcionan servicios efectivos de atención a las víctimas.

Según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), un 36 % de las africanas entre 15 y 49 años la sufrieron al menos una vez en su vida, frente al 31 % del conjunto del planeta.

Esta lacra afecta especialmente a la República Democrática del Congo (47 %), Guinea Ecuatorial (46 %) y Uganda (45 %). Además, en África se sigue practicando el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina, que registra un 80 % de sus casos en este continente, con países como Somalia y Guinea-Conakri a la cabeza.

En Marruecos, donde no se contabilizan las muertes por violencia machista, la revisión de la ley de lucha contra la violencia de género figura entre las principales reivindicaciones del movimiento feminista, con el fin de frenar una vulneración de derechos que sufren 7,6 millones de mujeres, el 57 %.

IRÁN

Irán no celebró este día, en medio de la represión de las protestas desatadas por la muerte en septiembre de Mahsa Amini tras ser detenida por no llevar bien el velo islámico, prenda obligatoria en el país. Al grito de "mujer, vida, libertad", las protestas piden el fin de la República Islámica, que discrimina a las mujeres en numerosos ámbitos y no recopila datos de violencia doméstica.

Más allá de la obligatoriedad del velo, las mujeres iraníes necesitan permiso del marido para trabajar o salir del país, tienen más difícil divorciarse y su presencia es escasa en los órganos de gobierno.

AFGANISTÁN

En Afganistán, las Naciones Unidas instaron este viernes al Gobierno talibán a poner fin a la violencia contra las mujeres y a acabar con el deterioro generalizado de sus derechos, especialmente mermados tras la llegada al poder de los fundamentalistas, que decretaron medidas como la prohibición de la educación secundaria para las adolescentes, el veto en una gran cantidad de empleos o la imposición del burka.

La brutalidad que los talibanes ejercen sobre las mujeres afganas es la peor en el mundo y se ha agravado en los últimos meses, según varias organizaciones que hacen un seguimiento independiente de la situación de los derechos de las mujeres.

LA INDIA Y CHINA

La India vive este viernes conmocionada por el brutal homicidio de una joven de 26 años a manos de su novio, quien descuartizó su cuerpo y esparció sus partes por Nueva Delhi. Este tipo de crímenes no son una excepción en un país donde 428.278 mujeres denunciaron en 2021 haber sido víctimas de violencia, un 15 % más que el año anterior, según datos de la Agencia Nacional de Registro de Delitos (NCRB).

En China, este mismo viernes fue condenado por violación el popular cantante y actor sinocanadiense Kris Wu y, durante el último año, casos como el de una mujer encadenada al cuello en un área rural de la provincia de Jiangsu (este) y el de mujeres apaleadas en un restaurante de la ciudad de Tangshan (norte) indignaron a la población y provocaron demandas de una mayor protección a mujeres y niños.

AMÉRICA LATINA

América Latina destaca en este contexto por ser la única región del mundo donde no disminuyeron los matrimonios forzados en los últimos 25 años, de acuerdo con datos del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA)

Brasil, uno de los países más peligrosos para la mujer en el mundo, aunque las estadísticas registran paulatinas mejoras año a año, en 2021 registró 1.319 feminicidios, lo que supone el asesinato de una mujer cada siete horas, con 1,22 muertes por cada 100.000 mujeres, según datos de la ONG Foro Brasileño de Seguridad Pública

En Venezuela, cada 37 horas muere una mujer a manos de feminicidas, aunque los índices generales de violencia han bajado considerablemente, mientras que los asesinatos de mujeres son cada vez más cruentos en un país con leyes insuficientes para erradicar esta lacra y donde las organizaciones feministas subrayan las trabas que deben sortear quienes sobreviven a ataques.

Similares tasas de crímenes machistas sufre Argentina, donde colectivos de mujeres marchan este viernes en ciudades de todo el país contra esta violencia, que en los últimos doce meses ha provocado 300 feminicidios y muertes vinculadas de mujeres y niñas.

Chile tiene pendiente la tramitación del proyecto de ley por el derecho a una vida libre de violencia y, aunque el número de feminicidios anuales se redujo durante el último año, las denuncias por delitos sexuales aumentaron un 29 %, según datos de la policía de Investigaciones.

En Perú, el 54,9 % de las mujeres entre 15 y 49 años ha sido víctima de violencia machista alguna vez, según una encuesta nacional: en el 26,7 % de los casos fue física, en el 50,8 % psicológica y en el 5,9 % sexual.

También en Bolivia la violencia sexual se incrementó de "forma sostenida", hasta en un 51 % en los últimos cinco años, según un estudio de una coordinadora que agrupa a 26 entidades defensoras de la igualdad.

En República Dominicana, que fue durante 2020 el segundo país de América Latina con la tasa más alta de feminicidios, 2,4 mujeres asesinadas por cada 100.000 habitantes, la Oficina de las Naciones Unidas en República Dominicana ha llamado a "actuar con firmeza" frente a unas manifestaciones de violencia que este año "han estremecido" a la sociedad dominicana.

Y en Puerto Rico, el gobernador Pedro Pierluisi ha decretado la extensión hasta el 30 de junio de 2023 del estado de emergencia ante unos datos alarmantes que han elevado en un año de 53 a 70 el número de feminicidios reportados en una isla de poco más de 3 millones de habitantes.

AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA

Australia donde se han cometido en lo que va del año 40 crímenes machistas, ha aprobado en octubre una ley con ayudas para las víctimas. Y el Parlamento de la región de Nueva Gales del Sur acordó la semana pasada penas de hasta siete años de cárcel para quienes atenten contra la autonomía de una persona.

Por su parte, Nueva Zelanda ha sido señalada por la ONU como un país con elevados niveles de violencia contra la mujer, con casos que han afectado a un tercio de la población femenina.