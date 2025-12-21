La electricidad regresa para la mayoría en San Francisco después de un apagón masivo

La electricidad se restableció el domingo por la mañana en la mayoría de las 130.000 viviendas y negocios de San Francisco afectados por un gran corte el sábado que causó grandes interrupciones en la ciudad.

El mapa de cortes de PG&E mostraba que más de 20,000 clientes seguían sin luz a las 5 de la mañana, mientras las cuadrillas trabajaban para restablecer completamente el servicio.

La falla eléctrica dejó a una gran parte del norte de la ciudad a oscuras, comenzando con los vecindarios de Richmond y Presidio y las áreas alrededor del Parque Golden Gate a primeras horas de la tarde. En su punto máximo, el apagón representó aproximadamente un tercio de los clientes de la compañía en la ciudad.

Publicaciones en redes sociales y medios locales informaban sobre cierres de restaurantes y tiendas, así como luces del alumbrado público y de decoraciones navideñas apagadas el sábado, uno de los días de compras más concurridos del año.

El Departamento de Gestión de Emergencias de San Francisco dijo en X que había "afectaciones significativas en el tránsito" en toda la ciudad, e instó a la población a evitar viajes no esenciales y a tratar las señales de tráfico apagadas como paradas de cuatro vías. Waymo, el operador de vehículos de transporte sin conductor, suspendió sus servicios. Al menos un video publicado en redes sociales parecía mostrar un vehículo de Waymo detenido en medio de una intersección.

Al menos algunos de los apagones fueron causados por un incendio que se desató dentro de una subestación de PG&E en las calles 8th y Mission, informaron funcionarios de bomberos en X alrededor de las 3:15 de la tarde. La causa seguía bajo investigación.

Hacia las 4 de la tarde, PG&E publicó en X que había estabilizado la red eléctrica y no esperaba más interrupciones para los clientes.