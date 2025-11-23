La gestión de Trump en la guerra entre Rusia y Ucrania: un análisis

El presidente Donald Trump repitió durante su campaña para la Casa Blanca que si ganaba las elecciones de 2024 podría terminar la guerra entre Rusia y Ucrania “en 24 horas”. Pero a diez meses de asumir el cargo, el camino hacia un acuerdo de paz ha estado plagado de dinámicas cambiantes que involucran al líder estadounidense, al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy y al mandatario ruso Vladímir Putin.

La retórica de Trump hacia ambos hombres ha evolucionado. Continúa haciéndolo.

Al comienzo de su segundo mandato en enero, Trump fue conciliador con Putin, por quien ha mostrado admiración durante mucho tiempo. Con el tiempo, Trump expresó una creciente exasperación con Putin, mientras aparentemente suavizaba las críticas a Zelenskyy después de su enfrentamiento en febrero en la Oficina Oval.

La administración Trump sancionó a Rusia y para el otoño estaba sugiriendo que Ucrania podría recuperar todo el territorio perdido ante Moscú. Eso fue un cambio dramático respecto de sus repetidos llamados a que Kiev hiciera concesiones para poner fin a la invasión rusa que comenzó en febrero de 2022.

A finales de noviembre, Trump respaldó un plan de paz favorable a Rusia. Algunos senadores demócratas sugirieron que la propuesta era una “lista de deseos” que se originó en Moscú y que habían escuchado eso del secretario de Estado, Marco Rubio. El Departamento de Estado lo disputó y Rubio insistió en que el plan fue redactado por Estados Unidos. No obstante, los aliados estadounidenses en Europa se preocuparon de que fuera demasiado conciliador con Rusia.

Trump había vuelto a criticar a Zelenskyy de maneras que recordaban cómo Trump y el vicepresidente JD Vance habían acosado al líder ucraniano fuera de la Oficina Oval meses antes. Trump ahora sugería que Zelenskyy no estaba mostrando suficiente gratitud por años de apoyo militar de Estados Unidos. El presidente republicano también reprendió a los países europeos por no hacer más para ejercer presión económica sobre Rusia.

Aquí hay un vistazo a lo que Trump ha dicho este año y cómo ha cambiado su tono:

31 de enero

“Queremos terminar esa guerra. Esa guerra no habría comenzado si yo fuera presidente”.

Trump dijo que su nueva administración ya había tenido discusiones “muy serias” con Rusia y que él y Putin podrían pronto tomar acciones “significativas” hacia el fin del conflicto.

19 de febrero

“Un dictador sin elecciones, Zelenskyy mejor que se mueva rápido o no le quedará país”.

Las duras palabras de Trump para Zelenskyy en su plataforma Truth Social atrajeron críticas de demócratas e incluso de algunos republicanos en el Congreso, donde defender a Ucrania de la agresión rusa tradicionalmente ha tenido apoyo bipartidista. Zelenskyy dijo que Trump estaba cayendo en una trampa de desinformación rusa. Vance rápidamente le alertó sobre los peligros de criticar públicamente al nuevo presidente de Estados Unidos.

28 de febrero

“Estás jugando con la Tercera Guerra Mundial. Y lo que estás haciendo es muy irrespetuoso para el país, este país que te ha respaldado mucho más de lo que mucha gente dijo que debería haberlo hecho”.

Trump y Vance reprendieron a Zelenskyy por la guerra, acusándolo de no mostrar gratitud después de que desafió a Vance sobre la cuestión de la diplomacia con Putin. La discusión en la Oficina Oval se trasmitió en todo el mundo. Esto hizo que el resto de la visita de Zelenskyy a la Casa Blanca fuera cancelada y puso en duda el apoyo de Washington a Kiev. Unos días después del enfrentamiento, Trump pausó temporalmente la ayuda militar a Ucrania para presionar a Zelenskyy a buscar la paz.

30 de marzo

“No creo que vaya a retractarse de su palabra. Estás hablando de Putin. No creo que vaya a retractarse de su palabra. Lo conozco desde hace mucho tiempo. Siempre nos hemos llevado bien”.

Hablando con reporteros a bordo del avión presidencial Air Force One, Trump dijo que confiaba en que Putin cumpliría su parte de un posible acuerdo de paz.

24 de abril

“No estoy contento con los ataques rusos a KIEV. No son necesarios, y muy mal momento. ¡Vladímir, DETENTE! 5000 soldados mueren a la semana. ¡Hagamos el acuerdo de paz!”.

En una publicación de Truth Social, Trump reaccionó a que Rusia atacara Kiev con un bombardeo de misiles y drones que duró horas. Fue la primera de sus inusuales críticas a Putin mientras Rusia intensificaba sus ataques a Ucrania.

29 de abril

“Mucha de su gente está muriendo. Están siendo asesinados, y me siento muy mal por ello”.

Trump abordó el costo para los ucranianos durante una entrevista con ABC News después de reunirse con Zelenskyy al margen del funeral del papa Francisco. Fue la primera vez que los dos líderes se reunieron desde el enfrentamiento en la Oficina Oval y señaló un cambio en la actitud de Trump hacia el presidente ucraniano.

25 de mayo

“Siempre he tenido una muy buena relación con Vladímir Putin de Rusia, pero algo le ha pasado. ¡Se ha vuelto absolutamente LOCO!”.

La publicación de Trump en Truth Social dejó claro que estaba perdiendo la paciencia con Putin mientras Moscú bombardeaba Kiev y otras ciudades ucranianas con drones y misiles.

25 de junio

“Fue muy amable en realidad. Tuvimos algunos momentos difíciles, a veces. Fue... No podría haber sido más amable. Creo que le gustaría ver un fin a esto, lo creo”.

Trump tuvo una reunión a puerta cerrada con Zelenskyy durante una cumbre de la OTAN en La Haya. Los comentarios de Trump a los reporteros más tarde también abrieron la posibilidad de enviar misiles de defensa aérea Patriot a Ucrania.

8 de julio

“Recibimos muchas tonterías de Putin, si quieres saber la verdad. Es muy amable todo el tiempo, pero resulta ser sin sentido”.

Trump también dijo que no estaba “contento” con Putin y que la guerra estaba “matando a mucha gente” en ambos lados. Los comentarios de Trump durante una reunión del gabinete se produjeron un día después de que dijera que Estados Unidos enviaría más armas a Ucrania. Fue un cambio dramático después de anunciar anteriormente una pausa en la entrega de poder de fuego previamente aprobado a Kiev, una decisión que se tomó en medio de preocupaciones de que los arsenales militares de Estados Unidos habían disminuido demasiado.

13 de julio

“Estoy muy decepcionado con el presidente Putin, pensé que era alguien que cumplía lo que decía. Habla tan bellamente y luego bombardea a la gente por la noche. No nos gusta eso”.

Los comentarios de Trump a los reporteros se produjeron mientras Rusia intensificaba sus ataques aéreos.

14 de julio

“No quiero decir que sea un asesino, pero es un tipo duro. Se ha demostrado a lo largo de los años. Ha engañado a mucha gente antes”.

Trump presionó más a Putin durante una reunión en la Oficina Oval con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Trump dijo que si no había un acuerdo para poner fin a la guerra en 50 días, Estados Unidos impondría “aranceles secundarios”, lo que significa que los impuestos apuntarían a los socios comerciales de Rusia en un esfuerzo por aislar a Moscú.

Trump y Rutte también discutieron una renovada vía para las armas estadounidenses. Los aliados europeos planeaban comprar equipo militar y luego transferirlo a Ucrania.

15 de agosto

“No hay acuerdo hasta que haya un acuerdo”.

Trump no logró asegurar un acuerdo de Putin durante una cumbre en Alaska, incluso después de desplegar la alfombra roja para el hombre que comenzó la guerra.

Trump quería mostrar sus habilidades para hacer acuerdos. En cambio, le otorgó a Putin el reconocimiento tan buscado en el escenario internacional después de años de esfuerzos occidentales para convertir a Putin en un paria por la guerra y su represión de la disidencia, y evitó la amenaza de sanciones adicionales de Estados Unidos.

23 de septiembre

“Rusia ha estado luchando sin rumbo durante tres años y medio una guerra que debió tomar a una potencia militar real menos de una semana para ganar. Esto no está distinguiendo a Rusia. De hecho, los está haciendo parecer ‘un tigre de papel’”.

Trump publicó en las redes sociales poco después de reunirse con Zelenskyy al margen de la reunión de la Asamblea General de la ONU de líderes mundiales.

También dijo que creía que Ucrania podría recuperar todo el territorio perdido ante Rusia, un cambio respecto a las sugerencias anteriores de Trump de que Ucrania nunca podría recuperar todo el territorio que Moscú ha ocupado desde que se apoderó de la península de Crimea en 2014.

17 de octubre

“Detengan la guerra de inmediato”.

Después de recibir nuevamente a Zelenskyy en la Casa Blanca, Trump insinuó que se debería permitir a Moscú quedarse con el territorio que ha tomado de Kiev si hacerlo podría ayudar a terminar el conflicto más rápidamente.

“Vas por la línea de batalla donde sea que esté, de lo contrario es demasiado complicado”, dijo Trump. “Te detienes en la línea de batalla y ambos lados deberían irse a casa, ir con sus familias, detener la matanza, y eso debería ser todo”.

Trump tuvo una larga llamada telefónica con Putin el día antes de que llegara Zelenskyy y anunció que pronto planeaba reunirse con Putin en Hungría. Esa reunión nunca se materializó, en parte debido a la falta de progreso en el fin de la guerra.

Trump también señaló a Zelenskyy que Estados Unidos no vendería misiles Tomahawk de largo alcance a Ucrania, que los ucranianos creían que podrían ser un cambio de juego para ayudar a llevar a Putin a la mesa de negociaciones.

22 de octubre

“Esperemos que él entre en razón”.

Trump hizo el comentario sugiriendo que Putin podría ser más favorable a un acuerdo de paz después de que el Departamento del Tesoro anunció sanciones contra las dos mayores compañías petroleras de Rusia y sus subsidiarias. Pero Trump agregó: “Y, esperemos que Zelenskyy también sea razonable. Ya sabes, se necesitan dos para bailar tango, como dicen”.

21 de noviembre

“Tendrá que aprobarlo”.

Trump sugirió que Zelenskyy tendría que aceptar el plan de paz de Estados Unidos. Presionó al líder ucraniano para que aceptara concesiones de tierras a Moscú, una reducción masiva en el tamaño del Ejército de Ucrania y la aceptación de Europa para afirmar que Ucrania nunca sería admitida en la alianza militar OTAN.

Trump fijó una fecha límite del 27 de noviembre, el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, para que Zelenskyy respondiera al plan. Trump también dijo que se podría otorgar más tiempo a Ucrania siempre que se hiciera progreso hacia una paz duradera.

22 de noviembre

“Me gustaría llegar a la paz”.

Preguntado si el plan de paz era su oferta final, Trump dijo que no lo era. No dio más detalles. Pero su comentario sugirió que estaría dispuesto a negociar más allá de la fecha límite del 27 de noviembre y alterar el plan de paz de maneras que Ucrania desee. “Estamos tratando de terminarla. De una forma u otra, tenemos que terminarla”, dijo Trump sobre la guerra.

Senadores de ambos partidos que han sido críticos del enfoque de Trump para terminar la guerra dijeron que hablaron con Rubio, quien les dijo que el plan que Trump estaba presionando a Kiev para aceptar era en realidad una “lista de deseos” de los rusos.

El Departamento de Estado calificó esa afirmación de “falsa” y Rubio luego dio el paso extraordinario de insistir en que el plan fue redactado por Estados Unidos. Pero el incidente planteó aún más preguntas sobre su destino final.

23 de noviembre

“EL ‘LIDERAZGO’ DE UCRANIA NO HA EXPRESADO NINGUNA GRATITUD POR NUESTROS ESFUERZOS, Y EUROPA SIGUE COMPRANDO PETRÓLEO A RUSIA”.

En una publicación en su sitio de redes sociales, Trump arremetió nuevamente contra Zelenskyy y los europeos: “Con un fuerte y adecuado LIDERAZGO de Estados Unidos y Ucrania” la invasión de Rusia a Ucrania “NUNCA HABRÍA SUCEDIDO”, dijo Trump, culpando nuevamente a su predecesor, el demócrata Joe Biden, por permitir el conflicto en Ucrania.