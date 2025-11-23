Los niños mueren de desnutrición en Sudán

El Cairo, Egipto.- Casi dos docenas de niños murieron por causas relacionadas con la desnutrición en un mes en el centro de Sudán, donde se ha centrado la feroz lucha entre el ejército del país y un grupo paramilitar, informó un grupo médico.

Las muertes de 23 niños en la región de Kordofán subrayan la deteriorada situación humanitaria en el país del noreste de África, donde la hambruna se está extendiendo después de más de 30 meses de una guerra devastadora.

Sudán se sumió en el caos en abril de 2023 cuando una lucha de poder entre el ejército y las poderosas Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) paramilitares estalló en enfrentamientos abiertos en la capital, Jartum, y en otras partes del país.

La devastadora guerra ha matado a más de 40,000 personas, según cifras de la ONU, pero los grupos de ayuda afirman que esa cifra es un subregistro y que el número real podría ser muchas veces mayor. Ha creado la mayor crisis humanitaria del mundo, con más de 14 millones de personas obligadas a huir de sus hogares, ha avivado brotes de enfermedades y ha llevado a partes del país a la hambruna.

Unas 370,000 personas habían sido llevadas a la hambruna en Kordofán y la región occidental de Darfur hasta septiembre, ya otros 3.6 millones de personas a un paso de la hambruna en las dos regiones, según expertos internacionales en hambre.