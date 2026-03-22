La guerra influiría en la elección israelí

Jerusalén, Israel.- El primer ministro Benjamín Netanyahu pronto tendrá que decidir cuándo celebrar las próximas elecciones de Israel. Pero, con la guerra arreciando en múltiples frentes y sin un final a la vista, los enemigos de Israel en Irán y Líbano podrían ayudar a tomar esa decisión por él.

Lo que está en juego difícilmente podría ser mayor: una victoria sumará a su legado como el líder que más tiempo ha gobernado Israel y frenará, si no acallará por completo, los llamados a exigirle cuentas por los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, que desencadenaron dos años y medio de guerra en toda la región. Una derrota corre el riesgo de convertirlo en la víctima política más prominente de ese ataque —el más mortífero en la historia de Israel—, que aún proyecta una larga sombra sobre la psique del país y ya ha provocado una serie de renuncias y destituciones de alto perfil.

El gobierno de Netanyahu está en los últimos meses de su mandato de cuatro años y está obligado a celebrar elecciones más tarde a finales de octubre. Pero Netanyahu tiene la capacidad de disolver la coalición de gobierno antes de esa fecha y convocar elecciones anticipadas. Los gobiernos israelíes rara vez completan sus mandatos.

Una victoria rápida y decisiva sobre Irán podría impulsar la imagen pública de Netanyahu y darle la confianza para convocar elecciones anticipadas. Podría alardear del poder militar de Israel y de los estrechos lazos con el presidente estadounidense Donald Trump, que hicieron posible esta guerra, al tiempo que afirmaría haber reconfigurado la región a favor de Israel tras el ataque del 7 de octubre.

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Pero, tres semanas después de iniciada la guerra, ese escenario parece cada vez menos probable. Irán continúa disparando misiles cada día, alterando la vida de millones de votantes ansiosos y exhaustos.