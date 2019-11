La Habana cumple 500 años con un renovado Capitolio, su joya más vistosa

Los festejos que durante una semana han animado a La Habana llegan a su punto más alto este sábado, el día del cumpleaños 500 de la capital cubana, que muestra orgullosa su engalanado Capitolio, reabierto totalmente a partir de este sábado tras casi una década de restauración.



El imponente edificio, construido entre 1927 y 1929 a imagen de su gemelo de Washington, se iluminará en la noche ante unos 5.000 habaneros e invitados extranjeros y servirá de fondo a una fastuosa gala en la que se lanzarán miles de fuegos artificiales, en uno de los mayores espectáculos pirotécnicos que haya visto la ciudad.



La fachada principal del Capitolio cobrará vida con un show de proyecciones de video y luces alegórico a la historia de La Habana, cuyo casco viejo fue declarado Patrimonio de La Humanidad por la Unesco en 1982.



En la tarde el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, declaró oficialmente reinaugurada la edificación, que hace un mes desveló su nueva cúpula dorada gracias a un proyecto millonario financiado por Rusia. También se cubrió de oro la Estatua de la República del vestíbulo, considerada la tercera mayor efigie bajo techo del mundo.



Díaz-Canel dio la bienvenida a las personalidades extranjeras que asisten a la celebración, entre ellos el expresidente francés Francois Hollande, la presidenta del Senado ruso, Valentina Matvienko, y el ministro español de Cultura, José Guirao.



El recibimiento tuvo lugar en el Salón de los Pasos Perdidos, una de las joyas del Capitolio, considerado el tercero en importancia del mundo por su volumen, sede hasta 1959 del Senado y la Cámara de Representantes de la isla y donde hoy trabaja la directiva del Parlamento unicameral cubano.



"La Habana, ciudad de la ciencia, la danza, el cine, la literatura, de eventos deportivos y ejemplo de resistencia ante el neoliberalismo, es también la ciudad de la dignidad bastión de resistencia en contra del injusto bloqueo (...) Gracias por acompañarnos en los festejos por el medio milenio de la ciudad", dijo el presidente.



Antes, Díaz-Canel y el exmandatario Raúl Castro presidieron una sesión extraordinaria de la Asamblea Provincial en la capital, celebrada en el vecino Gran Teatro de La Habana "Alicia Alonso", donde se otorgó un reconocimiento especial al Historiador de la Ciudad, Eusebio Leal, artífice del renacer del Centro Histórico.



Leal, quien a sus 77 años continúa al frente de la restauración de La Habana Vieja, no acudió a recoger el premio ni asistió, como acostumbra, a la tradicional ceremonia celebrada anoche en el Templete, sitio donde los colonos españoles fundaron la ciudad el 16 de septiembre de 1519.



La ausencia del incansable historiador ha levantado las alarmas sobre su delicado estado de salud, que le ha impedido participar en varias actividades del esperado aniversario de La Habana, la última de las siete villas fundacionales cubanas en cumplir cinco siglos.



El Gobierno de la isla no ha escatimado recursos para celebrar a su capital, donde se trabaja desde hace más de un año para mostrar la mejor cara de una urbe dañada por el tiempo y la endémica crisis económica del país.



"Ningún esfuerzo es demasiado cuando el premio es La Habana renovada en sus 500 años. Hagamos práctica constante de creación y cuidado al detalle con nuestra amada ciudad. Felicidades Habana, habaneras y habaneros en el 500 Aniversario", escribió Díaz-Canel este sábado en Twitter.



La visita de los reyes de España, la primera oficial de un monarca español a la isla, que se desarrolló entre el martes y el jueves, puso el toque de distinción a un programa de festejos en el que no ha faltado la música y el baile, elementos indivisibles de la historia de la ciudad.



Para esperar el cumpleaños y sin reparar en el mal tiempo que azota a la capital, los habaneros se fueron de fiesta a lo grande el viernes.



Unos ocho conciertos simultáneos, pasacalles de carnaval y un espectáculo de fuegos artificiales disparados desde la fortaleza del Morro animaron la noche en el emblemático Malecón y la Avenida del Puerto.



En el Gran Teatro tuvo lugar una gala protagonizada por estrellas de prestigiosas compañías de ballet de San Petersburgo, regalo de esa urbe rusa.



Esta semana las autoridades han inaugurado edificios históricos como el Mercado de Cuatro Caminos, uno de las plazas comerciales más famosas de La Habana Vieja, convertida tras una reparación capital en el centro comercial más moderno de la ciudad.



El Barrio Chino de La Habana, el mayor y más importante de Latinoamérica en el siglo XX, también finalizó la reapertura de nuevas obras, entre ellas un novedoso corredor cultural para resaltar la presencia china en la urbe.



El programa oficial del aniversario se extenderá hasta casi finalizar el mes de noviembre.



Mañana domingo la celebración tendrá como protagonistas a los niños, con eventos y fiestas en todos los parques infantiles de la ciudad y sus dos zoológicos.