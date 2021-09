La hija menor de Robert Kennedy pide que su asesino no sea puesto en libertad

NUEVA YORK (EFE).- Rory Kennedy, la hija menor del senador Robert F. Kennedy, asesinado a balazos en 1968, pidió este miércoles que el palestino Sirhan Sirhan, acusado de asesinar al político, no obtenga la libertad condicional como ha propuesto un panel de la junta de libertad condicional del estado de California.



Rory, la menor de los once hijos de Robert Kennedy, asegura en una columna de opinión publicada en el diario The New York Times que su madre, Ethel Skakel, y la mayoría de sus hermanos, con la excepción de dos, apoya su postura.

La decisión de excarcelar a Sirhan, adoptada por un panel de dos personas, deberá ser revisada por la junta de libertad condicional en pleno en los próximos 90 días antes de que sea definitiva y, posteriormente, el gobernador de California, Gavin Newsom, dispondrá de 30 días para decidir si mantiene la medida, la revierte o la devuelve a la junta.

"La decisión de liberar al Sr. Sirhan aún debe ser revisada por la junta de libertad condicional en pleno y luego por el gobernador de California. Les pido, por mi familia y, creo que también por nuestro país, que rechacen esta recomendación y mantengan a Sirhan Sirhan en prisión", concluye Rory, que aún estaba en el vientre de su madre cuando su padre falleció.

Sirhan, de 77 años y que cumple cadena perpetua, lleva 53 años en la cárcel, los mismos años que tiene Rory, nacida en 1968.

Según Rory, Sirhan no puede ser excarcelado porque "Para Estados Unidos, el precio de la vida y las ambiciones de mi padre truncadas ha sido incalculable".

Además, sostiene que Sirhan, a quien en 2016 le fue rechazada una petición de libertad, "apenas ha mostrado remordimiento".

Sirhan cumple cadena perpetua por disparar a Kennedy el 5 de junio de 1968, justo después de que hubiera ganado las primarias del Partido Demócrata en California que le convertían en favorito para las presidenciales de ese mismo año, en las que se impuso el republicano Richard Nixon.

Según el diario The Washington Post, que cita a un hermano de Sirhan, el panel consideró que el prisionero ya no es una amenaza para la sociedad.

"Y aquel joven impulsivo que era ya no existe... el senador Kennedy era la esperanza del mundo y lo lesioné, y les hice daño a todos y me duele experimentar eso", afirmó Sirhan en la vista, según el Post.