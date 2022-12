La pareja de Assange pide a la UE que haga "presión política" para liberarlo

La mujer de Julian Assange, la abogada Stella Morris, pidió este martes en la Eurocámara que la Unión Europea ejerza "presión política" para frenar la extradición del fundador de WikiLeaks a Estados Unidos, donde está acusado de filtrar documentos confidenciales.

"Existe un consenso entre todos los defensores de los derechos humanos y las libertades de que este caso es una afrenta a los principios básicos de una sociedad libre y abierta, va al corazón de la democracia", denunció Stella Morris en una rueda de prensa en el Parlamento Europeo, junto a una delegación de diputados.

Assange es uno de los finalistas del premio Sájarov a la libertad de conciencia de este 2022, después de que el pueblo ucraniano ganase este máximo galardón que la UE otorga en materia de derechos humanos, y que entregará este miércoles durante el pleno de la Eurocámara en Estrasburgo.

Para Morris, el hecho de que su marido haya llegado hasta la final del premio ofrece a la UE "la legitimación de su propio Parlamento" para adoptar "una posición fuerte" en el caso de Assange, cuyas filtraciones revelaron la supuesta comisión de graves violaciones de los derechos humanos por parte de EEUU.

"Es un caso político. Y como tal, requiere de presión política de la Unión Europea hacia su aliado: Estados Unidos", aseveró Morris.

Y añadió: "Tener en la cárcel a Assange es el test más grande que puede haber para los valores occidentales. Mientras siga en prisión, será un fracaso para la democracia y los derechos humanos en Occidente".

Morris aseguró que el caso de Assange supone una "amenaza para la libertad de prensa" y denunció el "sinsentido" de que la prisión de Londres donde está encarcelado no le haya permitido mantener videoconferencias con diputados ni con la prensa del Parlamento Europeo durante esta semana que se entrega el premio Sájarov.

"No hay razón por la que no podría hablar con vosotros. No está cumpliendo una pena de prisión, simplemente esta siendo apartado de vosotros, sin importar las excusas administrativas que pongan. No puede hablar libremente ni cuando hay eurodiputados que requieren formalmente su presencia", expresó.

Assange está preso desde 2019 en una cárcel británica de máxima seguridad, a la espera de su extradición a Estados Unidos, donde está acusado por 17 delitos de espionaje e intrusión informática por divulgar documentos confidenciales sobre la base naval de Guantánamo o las guerras de Afganistán e Irak, entre otros.

En julio, Assange recurrió su extradición ante el Tribunal Superior de Londres, después de que la entonces ministra del Interior británica, Priti Patel, firmase la orden para que la Justicia estadounidense pueda juzgarlo por delitos de espionaje.

El mes pasado, los medios que apoyaron a la plataforma WikiLeaks en la divulgación de los documentos, entre ellos "The New York Times", "Le Monde", "El País", "Der Spiegel" y "The Guardian", pidieron por carta al Gobierno estadounidense que abandone el proceso contra Assange, al suponer, según ellos, una amenaza para la libertad de prensa.

En la misma línea, las organizaciones de derechos humanos Amnistía Internacional y Human Rights Watch también han reclamado la retirada de todos los cargos contra Assange en Estados Unidos.

Con todo, la mujer del fundador de Wikileaks expresó este martes que aún tiene "esperanzas" de que, una vez se agote el recorrido en la Justicia británica, el proceso judicial termine en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ubicado en Estrasburgo, y que esta corte sí que paralice la extradición.