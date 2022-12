La Torre de Pisa se está enderezando

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 26 (EL UNIVERSAL).- A inicios de mes se hizo una revisión al "estado de salud" de la Torre de Pisa, edificio símbolo de Italia por su notoria inclinación. Las autoridades concluyeron que el icónico inmueble, que en 2023 cumplirá 850 años "goza de buena salud".

"De hecho está mejor de lo que creíamos", dijo Nunziante Squeglia, profesor de geotecnia de la Universidad de Pisa, al periódico italiano "Corriere della Sera".

Los especialistas han identificado que la Torre de Pisa se ha enderezado aproximadamente cuatro centímetros.

En 1990 inició un proyecto de ingeniería, que costó 53 millones de liras, para detener el peligroso inclinamiento del campanario del siglo XII. Estos trabajos consistieron en la extracción de tierra del lado no inclinado de la Torre, también usaron cables de acero para enderezarla y cavaron una especie de drenaje en la base, para que el agua de lluvia no se asentara. Todo este trabajo fue realizado por un comité internacional: Opera della Primaziale Pisana, quienes además de la restauración y monitoreo, promueven la investigación sobre este monumento.

Diez años después, se concluyeron los trabajos y en 2001 abrió de nuevo al público. Ahora, tras 23 años de su última intervención, el edificio muestra mejoras. Incluso, algunos creen que en algún momento volverá a enderezarse al 100%, reporta el medio "Artnet News".

Sin embargo, Squeglia señala al medio italiano que, pese a ser buenas noticias, no nos tocaría ver a la Torre de Pisa totalmente erguida porque es un proceso lento.

"Si continuara a enderezarse a este ritmo, estaría derecha en aproximadamente 4 mil años", dijo el geotécnico al "Corriere della Sera".